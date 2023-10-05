"Нам запізно хвилюватися": Зеленський про підтримку США [ Редагувати ]
Україні немає часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у США, оскільки треба працювати. Тим паче американський лідер Джо Байден запевнив у 100%-ій підтримці українців.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.
Так, у президента запитали, чи хвилюється він з приводу останніх політичних подій, які відбуваються в США.
"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати", - заявив Зеленський.
Глава держави додав, що під час останнього візиту в США він почув від президента США Джо Байдена запевнення у "100%-ій підтримці" Білого дому, як і запевнення у двопартійній підтримці від Конгресу.
"Звичайно, у США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до цієї країни після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України.
по темі
Сьогодні 5 жовтня український президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади
У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до проведення виборів в умовах воєнного стану
Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів
Президент України Володимир Зеленський знову зібрав щоденну селекторну нараду, на якій відбулася тривала бесіда з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим