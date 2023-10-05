Україні немає часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у США, оскільки треба працювати. Тим паче американський лідер Джо Байден запевнив у 100%-ій підтримці українців.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.

Так, у президента запитали, чи хвилюється він з приводу останніх політичних подій, які відбуваються в США.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Запізно нам вже хвилюватися. Я думаю, нам треба працювати", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що під час останнього візиту в США він почув від президента США Джо Байдена запевнення у "100%-ій підтримці" Білого дому, як і запевнення у двопартійній підтримці від Конгресу.

"Звичайно, у США складний виборчий період, різні голоси лунають, деякі з них дуже дивні. Ми будемо говорити про це сьогодні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до цієї країни після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України.