Сьогодні 5 жовтня український президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади. Після переговорів з прем’єр-міністром Королівства Іспанія президент України зробив заяву.

"Результативна зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи", - зазначив президент в Telegram.

Зеленський повідомив, що "готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення".

"Також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору. Дякую за підтримку й чітке засудження російської агресії пану Премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству!", - написав президент.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до цієї країни після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України.