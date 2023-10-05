"Результативна зустріч": Зеленський зробив заяву про візит в Іспанію [ Редагувати ]
Сьогодні 5 жовтня український президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади. Після переговорів з прем’єр-міністром Королівства Іспанія президент України зробив заяву.
"Результативна зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи", - зазначив президент в Telegram.
Зеленський повідомив, що "готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення".
"Також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору. Дякую за підтримку й чітке засудження російської агресії пану Премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству!", - написав президент.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Це його перша поїздка до цієї країни після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України.
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