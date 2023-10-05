Взимку по Україні "буде багато атак" - Зеленський [ Редагувати ]
Найближчої зими очікується "багато атак" по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський журналістам у Гранаді.
"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він журналістам перед самітом.
Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.
"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Президент уже встиг провести зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої вони обговорили новий пакет допомоги Україні. Зокрема, у новому пакеті допомоги Іспанії Україні - додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.
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