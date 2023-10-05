Нобелівський тиждень-2023: оголошено лауреата з літератури [ Редагувати ]
Нобелівський комітет сьогодні, 5 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йон Фоссе "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".
Про це повідомляє прес-служба Фонду Нобеля.
Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури був французький поет Сюллі-Прюдом у 1901 році. При цьому першою жінкою, яка отримала таку премію, стала Сельма Лагерлеф зі Швеції (1909 рік).
Майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджена одній людині. Лише чотири рази вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.
Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням "за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті".
Нагадаємо, Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.
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