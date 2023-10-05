російська армія цинічно обстріляла лікарню та станцію екстерної допомоги у Херсонській області. Серед постраждалих - фельдшер.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура в Telegram.

За даними слідства, близько 12:40 у четвер, 5 жовтня, окупанти вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Було пряме влучання снарядів у лікарню та станцію екстреної допомоги.

Внаслідок атаки частково зруйновано корпус лікарні. За попередньою інформацією, поранення отримали водій та фельдшер.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.