"Пряме влучання": окупанти обстріляли лікарню у Херсонській області (фото) [ Редагувати ]
російська армія цинічно обстріляла лікарню та станцію екстерної допомоги у Херсонській області. Серед постраждалих - фельдшер.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура в Telegram.
За даними слідства, близько 12:40 у четвер, 5 жовтня, окупанти вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Було пряме влучання снарядів у лікарню та станцію екстреної допомоги.
Внаслідок атаки частково зруйновано корпус лікарні. За попередньою інформацією, поранення отримали водій та фельдшер.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, сьогодні Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.
по темі
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про оперативну ситуацію у місті
У вівторок, 19 вересня, російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні, є поранені пасажири
У Херсонській області за наведенням Служби безпеки України українські воїни вразили тимчасовий пункт управління окупантів
У неділю, 24 вересня, армія рф вдарила з авіації по Бериславу на Херсонщині. Також ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон. На цей час відомо про чотирьох поранених містян
5 вересня російські військові здійснили авіаудар на житловий квартал