СБУ знеструмила важливі військові об'єкти рф у Курській області - ЗМІ [ Редагувати ]
Під час сьогоднішньої ранкової атаки із застосуванням дронів Служби безпеки України в російській Курській області стався черговий блекаут у низці населених пунктів, внаслідок чого важливі військові об'єкти ЗС рф залишилися без електроенергії.
Про це повідомили джерела у СБУ ЗМІ.
За інформацією джерел, цей блекаут у російському регіоні відбувся у рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду.
російські військові об'єкти були підключені до електропідстанції у н.п. Суджа, Любимівка та Глушкове Курської області, і саме її атакували дронами СБУ, уточнили джерела у спецслужбі.
Таким чином, СБУ "оновила" графіки відключень у Курській області, і ця атака БПЛА залишила без електроенергії важливі ворожі військові об'єкти, зазначили джерела.
"Як наслідок - російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці 5 жовтня в кількох районах Курської області рф пролунали вибухи, і почали з'являтися повідомлення про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.
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