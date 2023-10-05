В Повітряних силах показали, як вночі знищували "шахеди" з ЗРК "Нева" (відео) [ Редагувати ]
Під час атаки ворожих "шахедів" в ніч на четвер, 5 жовтня, Повітряні сили України використовували, зокрема, ППО "Нева" для того, щоб їх збити.
Про це повідомляє в Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"24 із 29! На відео - бойова робота ЗРК С-125", - написав він.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня окупанти запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами.
по темі
Україна спільно зі Сполученими Штатами вироблятиме сучасне озброєння, у тому числі й системи ППО
За останню добу українські бійці продовжують активні операції на сході України і продемонстрували вражаючі результати у ліквідації російських окупантів
Українські військові продовжують активну оборону та проведення наступальних операцій на сході та півдні України
Українські військові, які перебувають у зоні відповідальності Операції Об'єднаних сил на півдні країни, успішно здійснили операцію знищення 24 дронів-камікадзе, відомих як "Шахед"
Українські військові, упродовж минулої доби, 3 жовтня, успішно здолали 16 одиниць ворожої військової техніки на Таврійському напрямку