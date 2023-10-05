Під час атаки ворожих "шахедів" в ніч на четвер, 5 жовтня, Повітряні сили України використовували, зокрема, ППО "Нева" для того, щоб їх збити.

Про це повідомляє в Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"24 із 29! На відео - бойова робота ЗРК С-125", - написав він.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня окупанти запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами.