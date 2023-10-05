росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…", - написав президент.

"Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває. росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Подробиці воєнного злочину росіян проти мирних українців повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов:

Сьогодні, близько 13:15, росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років. 6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають.

Пізніше він додав, що кількість загиблих зросла до 49-ти.