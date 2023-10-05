В Україну доставили два нові потужні автотрансформатори, які здатні забезпечити світлом пів мільйона людей. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Автотрансформатори були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та Урядом Японії. Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував:

Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям. Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни - значна.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що до кінця цього року до України доставлять ще два трансформатори.

Ми разом пройшли минулий опалювальний сезон, разом з українськими енергетиками. І на початку нового опалювального сезону Уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння Уряду Японії Україна отримає ще декілька трансформаторів через Румунію.

Японія надала Україні комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів.