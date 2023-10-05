Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти.

6 вересня дружина Нікола Пашиняна Ганна Акопян відвідала Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською у Києві.

Дружина прем'єра передала Україні гуманітарну допомогу. Це перша гуманітарна допомога, яку Вірменія передала Україні з початку російського вторгнення.

Після цього МЗС росії звинуватило Вірменію у "серії недружніх кроків" і викликало посла.

Нагадаємо, у серпні у Вірменії загинув в.о. посла України Олександр Сенченко.