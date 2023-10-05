Люди зібралися на поминальний обід: подробиці обстрілу села Гроза на Куп’янщині (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу села Гроза Куп’янського району постраждали понад півсотні громадян: 49 громадян загинуло, ще 7 травмовані.
Серед постраждалих є дитина. На даний час з-під завалів дістали 56 людей. Про це повідомила поліція Харківщини.
5 жовтня близько 13:25 російські військові вдарили по селу Гроза Куп’янського району. Ракета влучила у магазин.
Сьогодні російські вбивці обстріляли магазин-кафе, в якому знаходилося близько 60 людей, у тому числі діти. Ракета окупантів влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села.
Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей!
На місце трагедії оперативно прибули поліція, рятувальники, медики. Вони розчищають завали, рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.
На 16:00 годину відомо про 49 загиблих, у тому числі одна дитина і 7 поранених, з яких також 1 дитина.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.
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