Швейцарія заплатить українцям за повернення додому від $1000 [ Редагувати ]
Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів розробив стратегію добровільного повернення українських біженців додому. Про це пише Swissinfo.
Швейцарська влада пропонує скасовувати для українців статус тимчасового захисту (статус S) через два-три роки після початку війни, тобто у 2024 чи 2025 роках.
Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію впродовж наступних 6-9 місяців.
Українцям запропонують фінансову допомогу у розмірі від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1090-$4355) на людину залежно від етапу від'їзду, щоб спонукати залишити країну.
Влада Швейцарії розраховує, що до цього моменту майже 70 тис. українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно. Решта 20%, або 14 тис. українців захочуть залишитися у Швейцарії на законних підставах.
Чим довше українці житимуть у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що вони захочуть виїхати за власним бажанням, йдеться у стратегії. Крім того, після п'яти років безперервного перебування українці можуть отримати дозвіл B, який дозволяє жити у Швейцарії п'ять років.
Нагадаємо, у Швейцарії українських біженців зобов'язали продати дорогі автомобілі.
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