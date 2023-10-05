У селі Макарів на Київщині аварійна бригада РЕМ підірвалася на протитанковій міні. Троє енергетиків отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

"5 жовтня о 12:03 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Макарів на вулиці Фрунзе, в районі кладовища.

За інформацією поліції, попередньо, на протитанковій міні підірвалася бригада РЕМ", - повідомили рятувальники.

Як попередньо встановили правоохоронці, працівники їхали виконувати ремонтні роботи електромереж.

У мікрорайоні "Цегельний завод" автовежа натрапила на протитанкову міну, залишену росіянами під час окупації регіону.

Внаслідок вибуху, 32-річний водій отримав тілесні ушкодження різної тяжкості. Чоловіка терміново госпіталізували.

Ще двох робітників - 56 та 58 років - оглянули медики, у них незначні ушкодження, від госпіталізації вони відмовились.

Пошкоджено автомобіль РЕМ "ГАЗ 53" та "Volkswagen".