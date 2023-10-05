На Київщині на міні підірвалася бригада енергетиків, троє поранених (фото) [ Редагувати ]
У селі Макарів на Київщині аварійна бригада РЕМ підірвалася на протитанковій міні. Троє енергетиків отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України.
"5 жовтня о 12:03 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Макарів на вулиці Фрунзе, в районі кладовища.
За інформацією поліції, попередньо, на протитанковій міні підірвалася бригада РЕМ", - повідомили рятувальники.
Як попередньо встановили правоохоронці, працівники їхали виконувати ремонтні роботи електромереж.
У мікрорайоні "Цегельний завод" автовежа натрапила на протитанкову міну, залишену росіянами під час окупації регіону.
Внаслідок вибуху, 32-річний водій отримав тілесні ушкодження різної тяжкості. Чоловіка терміново госпіталізували.
Ще двох робітників - 56 та 58 років - оглянули медики, у них незначні ушкодження, від госпіталізації вони відмовились.
Пошкоджено автомобіль РЕМ "ГАЗ 53" та "Volkswagen".
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