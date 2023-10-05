"Это не территориальный конфликт": путін заявив, що росія не хоче завойовувати українські землі (відео) [ Редагувати ]
володимир путін взяв участь у пленарній сесії XХ щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", який проходить у Сочі.
На початку своєї промови кремлівський диктатор говорив про відносини росії та Заходу. І вже традиційно застосував хамську риторику.
Надо жить по "правилам", каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме - "вы должны, вы обязаны". Вы такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?
Говорив путін і про війну в Україні. За його словами, росія не починала "так звану війну", а намагається її "закінчити". І традиційно розповів, як "Україна десять років бомбила Донбас".
Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году - государственный переворот, кровавый, антиконституционный...
Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что на односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия...
путін заявив, так звана "СВО" - це "не територіальний конфлікт". Йдеться про принципи, на яких базуватиметься "новий світоустрій".
Украинский кризис - не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
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