володимир путін взяв участь у пленарній сесії XХ щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", який проходить у Сочі.

На початку своєї промови кремлівський диктатор говорив про відносини росії та Заходу. І вже традиційно застосував хамську риторику.

Надо жить по "правилам", каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме - "вы должны, вы обязаны". Вы такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?

Говорив путін і про війну в Україні. За його словами, росія не починала "так звану війну", а намагається її "закінчити". І традиційно розповів, як "Україна десять років бомбила Донбас".

Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году - государственный переворот, кровавый, антиконституционный... Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что на односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия...

путін заявив, так звана "СВО" - це "не територіальний конфлікт". Йдеться про принципи, на яких базуватиметься "новий світоустрій".