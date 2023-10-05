"Більшість мешканців села вбила ракета": у прокуратурі розповіли подробиці удару по кафе на Харківщини (відео) [ Редагувати ]
У лікарні померла одна з поранених внаслідок обстрілу окупантами села Гроза Куп’янського району. Число загиблих зросло до 51. Серед них дитина. 6 людей отримали поранення. За попередніми даними, удар був завданий ракетою "Іскандер-М".
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Станом на зараз 51 особа загинула, шість осіб травмовано. Тобто одна особа нещодавно зі статуту потерпілої перейшла в списки загиблих. Від отриманих травм вже одна людина загинула.
Загалом по цьому обстрілу зараз відомо, по масштабу руйнувань, по силі вибуху, що, вірогідніше за все, використовувалася крилата ракета. Можливо, це одна з модифікацій ракети "Іскандер".
Це невеличкий населений пункт, село у Купянському районі. під назвою Гроза . У ньому на даний момент мешкає близько ста мешканців. І більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою.
На місці продовжується розбір завалів. Працюють прокурори, слідчі. Зараз найважливішим речовим доказом на місці влучання є залишки цієї ракети...
Хочу зауважити, що це найбільша кількість жертв від одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення саме в нашому регіону..
На місці відбувалися поминки одного з військових. Там були присутні його родичі, близькі особи. Всі ці люди були цивільними.. Це звичайні місцеві мешканці, які ховали та поминали свого односельця", - заявив Дмитро Чубенко.
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