"Знищили 72-гу бригаду росіян": комбат 3-ї ОШБр розповів про бої під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Звільнення Андріївки відкриває оперативний простір для подальшого просування під Бахмутом Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук.
"Ситуація стабільна, вона в принципі не змінюється вже довгий період часу. З травня місяця ми почали контрнаступальні дії, і вони буди досить успішними. Після того, як ми взяли Авдіївку, ми взяли під вогневий контроль трасу Горлівка-Бахмут, ми взяли під контроль залізничну дорогу. І по суті ми забезпечили південний шлях до Бахмута, і відкрили оперативний простір для подальшого просування наших військ.
Сказати, що все це дається дуже просто - не доводиться, оскільки ворог на даній ділянці фронту сконцентрував велику кількість бригад і застосовує величезну кількість артилерії, застосовує авіацію, ракети. Між тим просування продовжується...
На даній ділянці фронту не зустрічається "мобіків" і непрофесійних вояків, оскільки це дуже важлива ділянка для них... Тут розташовані десантні бригади - 83-тя, 31-ша, там само була 72-а поки ми її не знищили. 57-ма бригада і велика кількість різних підрозділів так званого типу ПВК, які досить звичайної піхотної справи намагаються освоювати і новітні технології", - розповів комбат 3-ї ОШБр.
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