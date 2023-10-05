Переговори про вступ до ЄС: у Раді розповіли про "домашнє завдання" для України (відео) [ Редагувати ]
Європейський Союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС. Водночас Київ має "домашнє завдання від Європейської комісії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат голова комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.
"Домашнє завдання для обох сторін. Для України - це втілення реформи і боротьба з корупцією.
Перш за все, ми мали сім рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорного процесу. Маємо досить позитивний результат, який у жовтні буле оцінений Єврокомісією і до кінця цього року ми відкриємо, я впевнений, переговорний процес є ЄС.
Що стосується реформ, які необхідно втілити. Тут варто зазначити, що президентом України було презентовано Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Там зазначено рамковий документ, які реформи необхідно втілити, маємо рекомендації від наших міжнародних партнерів.
І маючи цей концепт і рекомендації партнерів, уряд оголосив про початок розробки дорожньої карти реформ до 2027 року. Відповідні і всі рекомендації і наше українське бачення буде втілено в дорожній карті реформ.
Що стосується самих реформ.У першу чергу це верховенство права, це судова реформа, це антикорупційні реформи. Це питання реформування енергетики. Це формування конкретного середовища , що був відкритий ринок і були однакові можливості і для національних, і міжнародних суб'єктів інвесторів, щоб не було корупційного і олігархічного впливу.
Ми вже маємо досить позитивні оцінки. І ті сім рекомендацій. дві з яких стосувалися саме судової реформи, це зміни процедури набору суддів Конституційного суду і запуск двох органів вищого удового врядування - Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів ми втілили...
Думаємо, що після відкриття нами переговорного процесу, складними будуть питання економічні в першу чергу. Бо на шляху до вступу в ЄС ми не маємо забувати про наші підприємства, розвиток нашої економіки, відповідно узгоджуючи технічні регламенти з вимогами ЄС. Все-таки маємо відстоювати свої національні виробництва, свій національний бізнес", - розповів Денис Маслов.
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