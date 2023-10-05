Зеленський пообіцяв відвідати Португалію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Португалію. Київ та Лісабон погоджують дату візиту.
Про це повідомив президент Португалії Марсела Ребелу де Соуза.
За даними відомства, українська влада підтвердила, що Зеленський прийняв запрошення де Соузи відвідати Португалію.
"Відповідні команди працюють над датою такого візиту", - уточнюють у канцелярії.
При цьому там нагадали, що, як уточнювала влада України, рішення про поїздку Зеленського до Гранади для участі в саміті Європейської політичної спільноти було ухвалено в останній момент і візит буде дуже коротким.
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