Санкції проти росії не працюють так, як нам би хотілось. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Санкції не працюють так, як би нам із вами хотілось. Тому що компанії, які постачають, працюють на споживчому ринку рф, фінансують бюджет росії через податки, а безпосередньо третина бюджету рф (11 трильйонів рублів) використовується на мілітарній складовій. За їхні податки свідомі росія купує зброю, якою нас атакує. Є й інша складова: приватні компанії, які напряму ті чи інші електронні прилади не продають росії, а роблять це через третю фірму", - зазначив Подоляк.

Він додав: "Тут треба робити три речі. Перше - треба шукати варіанти іншого юридичного статусу для країни під назвою російська федерація. Це не обов'язково може бути відразу статус країни-терориста. Можна шукати інші статуси, які будуть обмежувати права будь-яких компаній. Друга складова - публічно говорити про компанії, чиї чіпи чи інші електронні складові використовується в зброї рф. Проводити певні юридичні дії щодо цих компаній, накладати вже безпосередні санкції. Ну і третє - безумовно потрібно прибрати можливість працювати на російському ринку компаніям".