Всі мешканці приватних будинків в опалювальний період зможуть обігріватись дровами. Працівники держпідприємства "Ліси України" накопичили майже 150 тисяч кубометрів дров на продаж. Дефіциту цього виду палива в Україні не виникне.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"На сьогоднішній день на складах державного підприємства "Ліси України" системно знаходиться близько 150 тис. кубічних метрів дров. Це по всій країні. Цього обсягу більш ніж достатньо, щоб динаміка збереження необхідної кількості була позитивною. Для прикладу, за тиждень (це дані які мені подавало Держлісагентство), при заготівлі 100 тис. кубів реалізація відбулася 75 тис. кубів. Тобто ми розуміємо, що динаміка до збільшення обсягів є позитивною...

Дефіциту дров не повинно бути!

Кожен громадянин, кожен українець, який хоче купити дрова, у той чи інший спосіб, або через електронний магазин "ДроваЄ" або приїхати до Лісгоспу та купити, він має бути впевненим, що ці дрова є легальними.

Робота з заготівлі дров в Україні ведеться плановими методами, є відповідні плани щорічні, і на сьогоднішній день ці плани коригувати не потрібно, тому що навіть та соціальна деревина для забезпечення деокупованих територій, її більш ніж достатньо для того, що всі цієї зими відчували себе комфортно.

Більшість дров, які сьогодні є, вони заготовлені в Сумській, Черганівській, Житомирській області, вони логістично доставляються до тих регіонів, там де є в них потреба", - розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.