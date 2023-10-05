Чи встигнуть відновити зруйновані підстанції до настання холодів?

Пройти опалювальний сезон без тривалих відключень світла! Для цього Україна має все, запевнили нас у Міністерстві енергетики.

Ніна Коломієць записала інтерв'ю з заступницею міністра Світланою Гринчук. Отже, чи захищені від ворожих ударів ключові енергооб'єкти?

Чи встигнуть відновити зруйновані підстанції до настання холодів? Та чи є "план Б" на випадок продовження енергетичного терору з боку країни-агресорки? Всі відповіді - просто зараз.