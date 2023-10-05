Субсидії у 2024 році: Забуранна розповіла до чого готуватися українцям [ Редагувати ]
Кількість субсидіантів у 2024 році зросте на 20%. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила народна депутатка, членкиня парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна.
"Субсидії призначаються в опалювальний та неопалювальний сезон. Якщо ми аналізуємо опалювальний сезон у 2023 році, то субсидії отримували приблизно 2 257 000 домогосподарств. У зв'язку із тим, що підвищені ціни на електроенергію, прогнозується, що кількість субсидіантів зросте на 20%. То в 2024 році із врахуванням цієї прогнозованої динаміки зростання кількості людей, що можуть отримувати субсидію, ми заклали в державний бюджет приблизно 50 мільярдів гривень на субсидії. Це фактично на 12 мільярдів більше, ніж в бюджеті 2023 року", - зазначила Забуранна.
Вона додала: "Ми намагались підтримати ті категорії населення, що є максимально вразливими. В першу чергу, це пенсіонери, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи, люди із обмеженими можливостями".
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