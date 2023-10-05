Як працюють підрозділи ударної аеророзвідки: репортаж з Бахмутського напрямку [ Редагувати ]
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Дрони. Без них нині важко уявити і контрнаступ, і оборону. Оператори "залізних пташок" наводять артилерію по ворогу, слідкують за пересуванням росіян і ліквідують окупантів. Безпілотники нині застосовують на землі, на морі, і у повітрі.
Наш воєнкор Ігор Левенок побував на Бахмутському напрямку в одному з підрозділів ударної аеророзвідки. Чому безпілотники - це частина нашої перемоги? Дивіться в матеріалі!
Війна у повітрі. Світ іще не бачив стільки дронів, що воюють.
Якась така гонка озброєнь. Постійно щось придумуємо ми, щось придумують вони…
Повітряні снайпери, аеророзвідники й коригувальники: тисячі безпілотників щодня виконують бойові завдання. Вони рятують життя військових та знищують ворога.
Опускаюсь дроном дуже низько, заглядаю в хату, а там сидить тринадцять чмобіків і я такий "хелоу"!
Окупанти переймають тактику наших бійців. Чи справді переможе той, у кого більше дронів?
Все не так просто, як воно здається…
Підібравши зручну позицію, військові швидко готують дрони. "Пташки", і нові "додатки" до них, хлопці спочатку тестують в умовах наближених до бойових. Війна в повітрі стає більш технологічною.
Дмитро, аеророзвідник 80-ї ОДШБ:
Стараємося виходити і тренуватися, якісь нові фітчи відпрацьовувати, якісь нові технічні приколи. Постійна гонка технологій…
Підрозділ ударної аеророзвідки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Неформально свою групу десантники називають "Фокстрот". На честь загиблого командира Олега Марковича.
Назар, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:
Директор "Фокстроту" і він мав позивний "Фокстрот" і він загинув, виконуючи бойове завдання. Дуже був віртуоз у своїй справі…
Реноме свого командира і наставника бійці намагаються усіляко підтримувати. Постійні тренування, вдосконалення техніки польотів і скидів. Як результат - робота за яку не соромно, каже Юрій.
Юрій, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:
Мене паяє, коли наші побратими страждають. Поетому я для себя понял, что если я птичкой могу убивать, то я убиваю… Але всі сусіди взагалі казали, що я дуже добрий і чуйний хлопчик. Але таке буває…
Юрій - одесит. Із притаманним почуттям гумору. Навіть під обстрілами знаходить моменти для жартів.
У мирному житті Юрко захоплювався відеоіграми. Сам попросився на фронт. І на війні цей веселун став одним із найкращих пілотів БПЛА. Брав активну участь у звільненні Кліщіївки.
Юрій, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:
Опускаюсь дроном дуже низько і заглядую в хату, а там сидить тринадцять чмобіків. І я такий "хелоу"! Я думав вони мертві. Вони просто сиділи без зброї, без нічого, і один таки тільки очами - кліп! Я такий ого-го-го, взлітаю тихенько і полетів. Чіпляю м-67 прилітаю туди і тільки "бам", мінус вісім пі**рів!
Хлопці кажуть, битва за Кліщіївку відбувалася не тільки на землі, а ще й у небі. Концентрація дронів і своїх, і ворожих була такою, що траплялися навіть повітряні бої. Це коли один дрон таранить інший.
А особливий азарт, кажуть армійці, виникає, коли на землі знаходиш свого візаві і вступаєш у двобій із ворожим оператором БПЛА. Днями Юрко виграв одну таку сутичку.
Назар - наймолодший у підрозділі ударної аеророзвідки. Йому 21. На фронті вісім місяців. Каже, спочатку було лячно, тепер страх поступається. З'явилося завзяття.
Назар, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:
Окопчик перекритий був, мене він дуже сильно заінтересував. Думаю кину дути. Кинув і опа там є, були…Емоції на вищому рівні! Тіло трясе. Хочеться ще і ще і ще! Просто капець! А не треба лізти було на нашу землю. Тут їм не місце…
Назар вважає, що українське військо є передовим щодо ефективного використання безпілотних систем.
У нас підготовка краща, краще получається, гарні пілоти…
Хлопці з більшим досвідом певні не все так просто і однозначно. Ворог не дурний. Теж опановує і тактику, і дрони. Особливо FPV - дрони-камікадзе.
Петро, десантник 80-ї ОДШБ:
Викопали в хаті трохи такий окопчик, один прилетів упав, залетів нам просто в окоп. Упав не розірвався. Я його даже сюди приніс. Потім другий, потім третій, потім хлопців ще покосив. В той день, мабуть, їх було штук пʼять на нашій позиції.
До того ж, ворог активно застосовує ще й радіоелектронну боротьбу. Багато коптерів втрачаються. Тож хлопці закликають українців не забувати про цю потребу. А звільнення Кліщіївки десантники називають певним марекером. Воно показало, що перемога - це передусім комплекс заходів. Серед яких потужний сегмент - безумовно, ударна аеророзвідка.
Дмитро, координатор підрозділу аеророзвідки "Фокстрот" 80-ї ОБДШ:
Це якраз відсутність отих безглуздих штурмів, які застосовують росіяни. Все планується, все координується поетапно і поступово ми відвойовували кожну позицію і застосовували ті чи інші засоби, штурмували. Безумовно в нас є втрати, але їх втрати в десятки разів більші…
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