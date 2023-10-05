Безпілотники нині застосовують на землі, на морі, і у повітрі.

Група аеророзвідки "Фокстрот" розпочинає збір коштів на поповнення флоту "Пташок відплати". Приєднатись до збору можна тут:

https://send.monobank.ua/jar/ACyCwbuod

Або за номером картки: 5375 4112 0688 1562

Дрони. Без них нині важко уявити і контрнаступ, і оборону. Оператори "залізних пташок" наводять артилерію по ворогу, слідкують за пересуванням росіян і ліквідують окупантів. Безпілотники нині застосовують на землі, на морі, і у повітрі.

Наш воєнкор Ігор Левенок побував на Бахмутському напрямку в одному з підрозділів ударної аеророзвідки. Чому безпілотники - це частина нашої перемоги? Дивіться в матеріалі!

Війна у повітрі. Світ іще не бачив стільки дронів, що воюють.

Якась така гонка озброєнь. Постійно щось придумуємо ми, щось придумують вони…

Повітряні снайпери, аеророзвідники й коригувальники: тисячі безпілотників щодня виконують бойові завдання. Вони рятують життя військових та знищують ворога.

Опускаюсь дроном дуже низько, заглядаю в хату, а там сидить тринадцять чмобіків і я такий "хелоу"!

Окупанти переймають тактику наших бійців. Чи справді переможе той, у кого більше дронів?

Все не так просто, як воно здається…

Підібравши зручну позицію, військові швидко готують дрони. "Пташки", і нові "додатки" до них, хлопці спочатку тестують в умовах наближених до бойових. Війна в повітрі стає більш технологічною.

Дмитро, аеророзвідник 80-ї ОДШБ:

Стараємося виходити і тренуватися, якісь нові фітчи відпрацьовувати, якісь нові технічні приколи. Постійна гонка технологій…

Підрозділ ударної аеророзвідки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Неформально свою групу десантники називають "Фокстрот". На честь загиблого командира Олега Марковича.

Назар, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:

Директор "Фокстроту" і він мав позивний "Фокстрот" і він загинув, виконуючи бойове завдання. Дуже був віртуоз у своїй справі…

Реноме свого командира і наставника бійці намагаються усіляко підтримувати. Постійні тренування, вдосконалення техніки польотів і скидів. Як результат - робота за яку не соромно, каже Юрій.

Юрій, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:

Мене паяє, коли наші побратими страждають. Поетому я для себя понял, что если я птичкой могу убивать, то я убиваю… Але всі сусіди взагалі казали, що я дуже добрий і чуйний хлопчик. Але таке буває…

Юрій - одесит. Із притаманним почуттям гумору. Навіть під обстрілами знаходить моменти для жартів.

У мирному житті Юрко захоплювався відеоіграми. Сам попросився на фронт. І на війні цей веселун став одним із найкращих пілотів БПЛА. Брав активну участь у звільненні Кліщіївки.

Юрій, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:

Опускаюсь дроном дуже низько і заглядую в хату, а там сидить тринадцять чмобіків. І я такий "хелоу"! Я думав вони мертві. Вони просто сиділи без зброї, без нічого, і один таки тільки очами - кліп! Я такий ого-го-го, взлітаю тихенько і полетів. Чіпляю м-67 прилітаю туди і тільки "бам", мінус вісім пі**рів!

Хлопці кажуть, битва за Кліщіївку відбувалася не тільки на землі, а ще й у небі. Концентрація дронів і своїх, і ворожих була такою, що траплялися навіть повітряні бої. Це коли один дрон таранить інший.

А особливий азарт, кажуть армійці, виникає, коли на землі знаходиш свого візаві і вступаєш у двобій із ворожим оператором БПЛА. Днями Юрко виграв одну таку сутичку.

Назар - наймолодший у підрозділі ударної аеророзвідки. Йому 21. На фронті вісім місяців. Каже, спочатку було лячно, тепер страх поступається. З'явилося завзяття.

Назар, аеророзвідник 80-ї ОБДШ:

Окопчик перекритий був, мене він дуже сильно заінтересував. Думаю кину дути. Кинув і опа там є, були…Емоції на вищому рівні! Тіло трясе. Хочеться ще і ще і ще! Просто капець! А не треба лізти було на нашу землю. Тут їм не місце…

Назар вважає, що українське військо є передовим щодо ефективного використання безпілотних систем.

У нас підготовка краща, краще получається, гарні пілоти…

Хлопці з більшим досвідом певні не все так просто і однозначно. Ворог не дурний. Теж опановує і тактику, і дрони. Особливо FPV - дрони-камікадзе.

Петро, десантник 80-ї ОДШБ:

Викопали в хаті трохи такий окопчик, один прилетів упав, залетів нам просто в окоп. Упав не розірвався. Я його даже сюди приніс. Потім другий, потім третій, потім хлопців ще покосив. В той день, мабуть, їх було штук пʼять на нашій позиції.

До того ж, ворог активно застосовує ще й радіоелектронну боротьбу. Багато коптерів втрачаються. Тож хлопці закликають українців не забувати про цю потребу. А звільнення Кліщіївки десантники називають певним марекером. Воно показало, що перемога - це передусім комплекс заходів. Серед яких потужний сегмент - безумовно, ударна аеророзвідка.

Дмитро, координатор підрозділу аеророзвідки "Фокстрот" 80-ї ОБДШ: