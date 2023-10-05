Спецоперація "Опалювальний сезон". Усю минулу зиму окупанти атакували енергетичні об'єкти в Україні, намагаючись занурити нас у холод і темряву. Але ми встановлювали генератори і "Пункти незламності". Україна вистояла. І майже півроку готувалася до нових холодів і нових провокацій з боку росіян, розуміючи, що цієї зими ворог піде тим самим шляхом - терору та виснаження.

В зоні особливої небезпеки - прифронтові регіони. Наші захисники неба посилюють там системи ППО. Комунальники та енергетики ремонтують пошкоджені тепломережі та підстанції. Кореспонденти "Подробиць"взялися з'ясувати, чи потеплішає цьогоріч у будинках українців, які живуть на відстані гарматного пострілу від фронту. І що там робитимуть у випадку нових ударів. Отже, географія: Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Аналізуємо готовність до зими.

Віра, жителька Кушугумської громади:

Нас обстріляли, то там свєту у нас не було.

Світлана, жителька Харкова:

- Єсть обігрівачі. - Ви спеціально купили? - Да, на всякій случай. Ще в прошлом году.

Вікторія, жителька Запоріжжя:

Свічки ще лежать з минулого року, павербанки завжди заряджені.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Ми повинні готуватися до крайніх варіантів і сьогодні.

Оксана Супрун, начальник Савинської селищної військової адміністрації:

Це має бути сонячна панель. І за всіма даними, її генерації електроенергії вистачить повністю на забезпечення водою.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Як стати бодай трохи енергетично незалежними в умовах можливих обстрілів і блекаутів - замислилися на прифронтових і деокупованих територіях. Тут добре знають, як це, місяцями жити без електрики.

Та й узагалі без будь-яких благ цивілізації. Харків. Салтівка. Спальний район, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Подекуди від житлових висоток залишилися хіба що бетонні коробки з дірками.

Втім тут і досі живуть люди. Тисячі людей, які взимку потребуватимуть тепла.

Сергій, житель Харкова:

- Електроопалення. Конвектор. - А якщо не буде світла? - Ну тоді утеплення. - Чим? - Одягом. І теплий чай.

Марія, харків'янка:

- Живем в приватному секторі і заготавлюєм дрова. - Спецільно поставили пічку? - Ну конечно. Теплі поли були, а теперь приходиться. Потому что света нєту, на генератор це довго буде, а ми дровами. Всьо тепло і хорошо.

Олена, жителька Харкова:

Та виживем! Одєнємся тєплєй. Саме головне, щоб солдати не замерзли. Воїни наші. А ми, нас ще не убили, і неуб'ють! Не дождуться.

Але як обігріти їхні домівки, коли котельні та кілометри труб також пошкоджені ворожими ударами? Харківські комунальники знайшли вихід - як самі кажуть, обрали тактику "резервних ліній". Ще з березня почали прокладати альтернативну теплотрасу.

Олексій Лука, заступник технічного директора КП "ХТМ":

Потребу в цій теплотрасі ми відчули, починаючи з минулого року, коли ми практично втратили можливість забезпечити Північну Салтівку теплом.

Раніше будинки на Салтівці обігрівала велика котельня. Тепер - абсолютно новий підхід! Теплоносій зможуть подавати від невеличких котелень.

Антон Іщенко, начальник Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі":

Плюс ми на цій котельні ставимо електродизельний генератори, які дадуть нам можливість в блекаути підключити насосне обладнання, підключити автоматику котлів для запуску котелен.

Модернізація котелень. Замість одного великого котла - кілька малих. Плюс поняд двісті кілометрів нових теплотрас лише на Салтівці. І нові пластикові труби замість старих металевих у будинках.

Кирило Сергієнко, заступник начальника Салтівської філії КП "Харківські теплові мережі":

Цей район більш-менш не такий складний як Північний. Ремонти в підвалі проводимо. Жителів, звичайно, ще не дуже багато, як з'являться, запускатимемо вже постійно.

Не седять склавши руки й в області. Звітують: готовність до зими - понад 90 відсотків! У Балаклійській громаді, що торік пережила окупацію, на випадок можливих блекаутів встановили сонячні панелі. Вони генеруватимуть електрику для насосів, що качають воду зі свердловини.

Оксана Супрун, начальниця Савинської селищної військової адміністрації:

У нас були генератори, але вартість видобутку води з генераторами - це шалена. І ми визначили, що це має бути сонячна панель. І за всіма даними її генерації електроенергії вистачить повністю на забезпечення водою.

В Ізюмі, на Харківщині, це одне з найбільш пошкоджених росіянами міст - встановили 10 модульних котелень.

Максуда Руденко, начальник управління ЖКГ Ізюмської міської ради:

У минулому опалювальному сезоні завдяки зусиллям наших комунальників вдалося приєднати до опалення 92 будинки, зараз завдяки оцим котельням ми маємо можливість приєднати ще 20 мінімум, 21 житловий будинок. Можливо, навіть це буде 34. Ітого буде десь близько 55% від того, що опалювалося до початку бойових дій.

У Кушугумській громаді прифронтового Запоріжжя люди запасаються дровами. Євген показує, чим торік обігрівав будинок. У пічку йшло все - і дрова, і старі меблі. Бо, каже, на сезон потрібно з десяток кубів деревини, а це суттєвий удар по сімейному бюджету!

Євген, житель села Кушугумської громади:

Ось, дивіться, якщо 10 кубів, то по дві з половиною тисячі, 25 тисяч потрібно. Є там можливість, люди дзвонили, дерева теж не потрібні їм, вони просили спиляти там, дрова можете собі забрати.

Допомогти мешканцям прифронтових територій із дровами обіцяє держава. А також міжнародні організації та волонтери. У Кушугумській громаді вже розвезли людям кілька тонн деревини.

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської громади:

Уже видали 90 дворів, розвезли по 4 тонни брикетів і по нашій громаді, вони 250 дворів будуть закривати в принципі, це та основна соціалка, яка, ну потребують, це ті, які саме за межами бідності, ну знаходяться.

Будинок Віри обігрівається лише газом. Після обстрілів його іноді не було. На цей випадок є електрообігрівач, та головне щоб хоча б світло не вимикали!

Віра, жителька Кушугумської громади:

Нас обстріляли, то там свєту у нас не було навєрноє дня два, а неділю у нас не було газу, потому шо побиті були труби.

В самому обласному центрі підготовка до опалювального сезону - на фінішній прямій, запевняють тепловики. Комунальники проводять останні перевірки.

Лідія Гвілава, прес-секретарка КП "Запоріжремсервіс":

Навіть у тих будинках, де системи в належному стані і все працює, проводяться профілактичні заходи. Це перевірка контрольно-вимірювальних приладів, термометрів, тонометрів, змащування рухомих частин.

Ремонтники оновили трубопроводи, полагодили обладнання в котельнях - деякі прилади ще торік вийшли з ладу через постійні відключення світла.

Сергій Астапенков, генеральний директор концерну "Міські теплові мережі":

Тому що вони вмикались, вимикались і ці міста повиходе з ладу, це було потрібно відремонтувати, ми їх влітку всі повністю відремонтували і на зараз уже у нас 100% електрообладнання теж підготовлено до опалювального періоду.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Ми повинні готуватися до крайніх варіантів і сьогодні ми дійсно проговорили які можуть бути ще додаткові механізми та варіанти щодо резервних підпитувань і все інше там генератори і інші обладнання, які могли б в цей час працювати.

На випадок відключень - у місті працюватимуть пункти незламності. Для їхньої роботи є все необхідне: від чаю та ковдр до обігрівачів і буржуйок. На індивідуальні пункти незламності запоріжці намагаються перетворити й власні оселі.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

В нас є і обігрівачі, все, це термобілизна, теплий одяг, навіть для того, щоб вдома перебувати, все, все у нас, ми готові.

Вікторія, жителька Запоріжжя:

Свічки ще лежать з минулого року, павербанки завжди заряджені, ну у нас з прошлого року. А так свічки, сірники, закатки, зробили.

Ірина, жителька Запоріжжя:

З минулого року у нас утеплення стін, обігрівачі. Ну, в принципі і все. А ковдр ми набрали дуже багато і всього такого.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Найпотужніше альтернативне джерело електроенергії встановили у Дніпрі. Це газопоршнева установка. Вона спроможна виробляти 1,5 тисяч мВт на годину.

Вмонтоване нове ШРП, це газопровід. Подає газ на поршневую установку, яка заводиться автоматично і виробатує електроенергію. Електроенергія подається на ТП, яка змонтована рядом з газогенеруючою установкою. Звідти вона подається на сетеві насоси, які забезпечують роблоту котлів, дитмососсів, вентиляторів для подачі теплоносія в житлові будинки.

У разі тривалих блекаутів установка зможе працювати автономно, без жодних обмежень, кажуть тепловики. Це дозволить безперебійно обігрівати три мікрорайони.

Сергій Агруч - начальник теплової дільниці:

Більше 60 будинків, багатоповерхівки. Садіки, медичні заклади, школи, частково 3 больниці. Це в общей сложності більше 20 обʼєктів.

Частину котелень оснастили генераторами.

Олексій Наумов, головний інженер теплової дільниці №2 КП "Теплоенерго":

Котельня опалює житловий фонд, дитячі будинки, школи і одну лікарню.

Альтернативні джерела використовуватимуть лише за крайньої потреби, пояснюють тепловики.

Анастасія Сухіна, помічниця директора КП "Теплоенерго":

На нашому балансі понад 400 об'єктів теплопостачання - це і котельні, і ТРП, і година роботи генератора це 100-200 літрів дизеля. Але потрібно розуміти, що вони розраховані, аби допомагати. Вони розраховані на холодні пори року. Не під кожне відключення.

В цілому Дніпро майже готове до холодів. Залишилося оснастити котельні допоміжними джерелами - деякі модернізували. Це дозволить працівникам котелень під час повітряних тривог перебувати в укриттях, а не біля обладнання.

Дмитро Гризов, в.о. заступника начальника теплової дільниці № 3 КП "Теплоенерго":

Це новий пальник, який повністю виключає людський фактор, працює повністю автоматично. Оператору потрібно лише його включити і все. На старих котлах, де немає такого пальника, оператор все робив вручну і повністю все залежало від людського фактора.

Комунальники прифронтових міст кажуть: врахували досвід минулорічної зими, готові до будь-яких провокацій з боку ворога і робитимуть усе, аби подолати будь-які виклики.