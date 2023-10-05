"Тимчасовий бюджет" Сполучених Штатів Америки: чого чекати далі? Політичні та військові експерти за океаном будують прогнози. Як діятиме Білий дім?

Скільки часу знадобиться конгресменам для вирішення "українського питання"? А головне - як розвиватимуться події на фронті за такої "бюджетної паузи"?

Наш спецкор у Штатах Дмитро Анопченко почув відповіді щодо цього від дипломатів і військових.

Конгресу зараз не до законотворчості: всіх захопила боротьба за крісло спікера. Законодавці і самі кажуть - (ми почули це дослівно від сенатора Блюменталя) – "у нас тут повний хаос". І дійсно: після того як "непримиренні республіканці" таки змогли домогтися звільнення Кевіна Маккарті, на весь цей тиждень взагалі взяли паузу для консультацій. На наступному - спробують обговорювати кандидатури і проводити перші голосування…

Є вже і перший кандидат - конгресмен Джим Джордан - сам себе висунув. І будує кампанію на закликах взагалі відмовитися від фінансування "українського пакету"… Але наскільки сильними є такі настрої? Курт Волкер - колишній спецпредставник Держдепу з питань України прагне заспокоїти.

Курт Волкер, спецпредставник США з питань України (2017-2019):

Це голоси - яких не стільки багато, скільки вони гучні. І коли настільки гучно закликають проти допомоги Україні - це створює для людей досить похмуру картину того, як це виглядає у Вашингтоні, - хоча насправді реальність краща. По-перше, є солідна більшість законодавців від обох партій у Конгресі та серед громадськості - людей, які підтримують Україну та підтримують продовження допомоги Україні.

За останні півтора року Білий дім надав суттєву підтримку Києву. Так, всі ми згодні, що це було надто повільно і нерішуче, надто поступово, але вони справді це зробили.

Танки "Абрамс" нарешті прибувають; і адміністрація вирішили надати ударну зброю, зокрема і бронебойні касетні бомби, - а не ті, які дають одиночний вибух. І це дуже позитивний крок, це те, на що не погоджувались раніше. Адміністрація не просто дійшла до цього рішення, але і не оголосила про нього заздалегідь. І це також дуже добре: важливо, щоб росіяни дізнавалися про нові українські можливості в той момент, коли по ним вже бʼють, а не заздалегідь - щоб вони не мали час підготуватися чи віттягнути війська. Тобто - позитив є.

Але важливе питання: а далі як все розвиватиметься? Так, на нас чекають президентські вибори наступного року.

Але я думаю, що американська громадськість - і навіть виборці, які підтримують республіканців і республіканські кандидати готові будуть підтримати продовження допомоги Україні. Бо розуміють, що на карту поставлені американські інтереси та інтереси національної безпеки.

Саме для того, щоб продемонструвати це і Америці, і світу (мовляв, попри ситуацію в Конгресі допомога не зупиниться, шукатимуть інші варіанти) команда Байдена попросила його виступити із великою промовою щодо України. І паралельно Білий дім готує новий пакет зброї. Надати його саме зараз, під час бюджетної паузи, профінасувавши із перехідних коштів, - вважають принциповим. І тому що все це дійсно потрібно на фронті, і тому, що хочуть дати сигнал: допомога буде, які б політичні бурі не вирували на Капітолійському пагорбі. І саме ці чіткі меседжі потрібні зараз так само сильно, як і "Атакамси" - вважає генерал Ходжес.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Те, чого вкрай потребує Україна (і Штати поки цього не зробили) - це чітко задекларувати: якою є наша стратегічна мета. Сказати "ми із вами стільки, скільки треба" - це ще нічого не означає. Я б хотів, щоб президент сів в Овальному кабінеті, дивився в камеру, і сказав: "американці, дозвольте мені розповісти вам, чому перемога України є важливою".

Щоб він сказав: ми хочемо перемоги України! Це в наших інтересах, щоб Україна перемогла, відкинула росію назад до кордонів 1991 року. Тоді більше не буде виправдань - що, мовляв, "десь у нас недостатньо штурмового озброєння", або що "танк "Абрамс" спалює забагато пального", або "занадто довго треба тренуватися"…

А для перемоги Україна має бути у змозі зробити Крим непридатним для російських сил. Вибити їх до бісової матері із Севастополя, щоб там не міг базуватися Чорноморський флот. Щоб вони не змогли проводити там технічне обслуговування, не могли дозаправити, не могли переозброїти… Унеможливити перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Щоб їм довелося змінити дислокацію, перебазуватися на 350-400 кілометрів на схід. Щоб їм було все важче підтримувати спроможності Чорноморського флоту.

Розтрощити до біса російську авіабазу в Саках і логістичний центр у Джанкої - щоб їхні ВПС не могли продовжувати літати, щоб вони не могли запускати дрони, не могли продовжувати наземні операції.

Ось чому Україні просто зараз потрібна можливість наносити високоточні удари на великій відстані. І тоді єдина перевага, яку матимуть росіяни, - буде кількість. Маю на увазі, їм же байдуже, скільки їхніх хлопців буде вбито. Зараз їх понад 275 тисяч - убитих, поранених, поранених… Так, вони завжди знайдуть ще кого послати на війну, але потрібна інша тактика.

Точкові удари по штабам, по артилерії, по базам матеріально-технічного забезпечення. Якщо ви це розібʼєте - неважливо, скільки десятків тисяч цих бідолашних рядових сидять там в окопах - вони не будуть ефективними, особливо коли погодні умови тут погіршаться найближчим часом.

Тому і чуємо про необхідність навіть не стільки розблокувати бюджетну допомогу (а це теж треба, без цього не обійтися), але і про потребу просто зараз, за рахунок транзитних коштів, що є на рахунках (а це тільки у Пентагона понад 5 мільярдів) дати Україні далекобійну зброю, щоб переломити ситуацію на фронті.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Отже, якщо ви серйозно налаштовані щодо перемоги України, не має бути жодного питання про те, що, мовляв, у нас недостатньо високотехнологічних озброєнь. Я чув стільки виправдань: чому ми цього ще не зробили… Чому не дали "Атакамси", чи якісь потужні дрони…

А от щодо "Абрамсів", яких має бути красива кількість - 31-… Це кількість на один український танковий батальйон. Так я знаю, що українці не будуть розголошувати - де ця бронетехніка, в якому стані. Вони дуже добре захищають інформацію!

І російські солдати, які сидять в окопах зі своїми РПГ, почнуть холоднішати від страху, що всім там наверху на них наплювати, а на них йдуть танки "Абрамс".

Але не зброєю єдиною. Той же Курт Волкер, наприклад, каже про необхідність посилення санкцій проти росії. І це теж - процес, який напряму не повʼязаний із бюджетною паузою. Київ може працювати щодо цього і з Білим домом - і з європейськими партнерами.

Курт Волкер, спецпредставник США з питань України (2017-2019):

Ми запровадили величезну кількість рестрикцій, але санкції потребують підтримки, впровадження та коригування із часом. Один лише факт, про який мені нещодавно розповіли європейці: зменшення торгівлі Європейського Союзу з росією було на 100% компенсовано… збільшенням торгівлі Європейського Союзу з Казахстаном, Азербайджаном та Вірменією.

Але я впевнений - товари ж не до цих країн йдуть! Це люди, які порушують санкції, щоб продовжувати торгівлю з росією. І тут треба придивитися! Ми не були достатньо жорсткими щодо фінансових переказів і фінансових санкцій. Ми наклали санкції на деякі великі російські банки, але не на всі, тож великі можуть використовувати маленькі. Це вплинуло на пересічних росіян, але не мало критичного впливу на російську економіку в цілому.

І тому з фінансової сторони потрібно зробити більше. Є також потенціал енергетики - адже вона є основним джерелом доходу для москви, яка продовжує фінансувати війну.

Що Волкер, що Ходжес - перелічують кроки, які не повʼязані із бюджетом; на яких у ці 45 днів, поки на Капітолійському пагорбі зайняті політичними чвари, - можна зосередитися. І шатдаун був би набагато гіршим варіантом ніж ситуація зараз. Коли так за "український пакет" треба боротися, треба чекати. Але на робочих місцях є високопосадовці, із якими Україна здатна говорити. І є гроші в резервах - які Вашингон все також здатен надавати - і витрачати на зброю.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Припинення роботи уряду вплинуло б на все. На тисячі людей, на виробництво, на зарплати - хіба що військовим ще десь платили… Але весь процес серйозно загальмував би всі процеси - незалежно від того, як довго тривав би шатдаун. Тож сподіваюся, що наш Конгрес виконає свій конституційний обов'язок і подбає про те, щоб і бюджет був - і уряд не припиняв роботу.