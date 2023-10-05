Російські військові знову здійснили терористичний акт проти України. Окупанти щоденно проявляють жорстоку геноцидну агресію.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу в Харківській області, по звичайному продуктовому магазину та кафе", - сказав президент.

Він наголосив, що російські військові не могли не знати, куди б’ють, і тим паче це не був удар наосліп.

"Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло", - підкреслив глава держави.

Президент повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії в селі проживало близько 500 мешканців, а станом на сьогодні налічувалось вже близько трьохсота.

"Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло", - підкреслив Зеленський.