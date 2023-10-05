Якщо санкції - це захист від дронів на майбутнє, то засоби протиповітряної оборони - безпека уже сьогодні.

29 ворожих дронів. І тільки за цю ніч! росія суттєво збільшила інтенсивність своїх атак з повітря. Під ударом "Шахедів" - вся Україна з Півдня на Північ, зі Сходу на Захід. У вересні окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних безпілотників - 538. З них 80 відсотків нашим захисникам вдалося збити.

Як росії вдається нарощувати свою "безпілотникову" міць? Чому санкції не зупиняють смертоносного конвеєру окупантів? Відповіді шукали наші кореспонденти.

746 ударних дронів, 538 з них - саме іранських "шахедів". І це тільки за вересень. російські загарбники продовжують повітряні нальоти по Україні. Це антирекорд від початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що нашим силам ППО вдалося збити майже 80% безпілотників, вони все одно завдали чималої шкоди. Жертви, руйнування та відсутність світла у багатьох областях України. Ось типовий підсумок вересневої ночі для Одещини.

Наталія Гуменюк, начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу:

Ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед". Атака була спрямована знов на припортову і прикордонну інфраструктуру. Є факт загоряння автотранспорту в зоні очкування оформлення, є інформація про двохпостраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Був серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону.

Дрони для росії - ефективна зброя. Що називається - дешево і сердито. Приміром, крилата ракета залежно від модифікаії коштує 5-7 млн доларів. Для порівняння -це 150 дронів. І така "зграя" значно ефективніше прориває ппо.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Дрон коли падає, він не завжди вибухає в повітрі, відповідно пошкоджується тільки двигун, і дрон падає туди, куди він впаде, і вибухає. Вони таким чином переслідують ще загальну мету терору проти цивільного населення і дрон у даному випадку він навіть більш ефективний ніж крилата ракета.

Звідки у росії стільки дронів? На думку експертів, наврядчи країна-агресорка виробляє усі їх сама. Попри гучні обіцянки поставити на потужний потік виготовлення "Шахедів" окупатам поки це не вдалося. Отже або рфспромоглася накопичити запас за відносно спокійні літні місяці. Або збільшено постачання з Ірану.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Станом на 2022 рік він в середьому виробляв по 50 дронів-камікадзе на місяць. До кінця 22 року вони змогли збільшити це виробництво до сотні на місяць. І вже до почаку 23-го вони наближалися до показнику 150-200 дронів на місяць.

Працюють росіяни і над власним виробництвом. На фронт, у значній кількості, постачають свої "Ланцети" та "Орлани". Попри західні санкції, ці безпілотники містять 70% іноземних компонентів. А значить, москва знайшла достатньо лазівок для обходу обмежень. І закрити їх буде непросто.

Тарас Загородній, політолог:

Багато того, з чого складається сучасна зброя, вона фактично можно купити у відкритому доступі. Вони навчилися це обходити через треті країни, якісь інші країни можуть купувати - ну наприклад Мальдівські острови, і так далі, а далі воно потрапляє в росію. Це можна, звісно перекривати ці ланцюжки, заводити санкції проти цих компаній. Але країн в світі досить багато, які можуть це робити. І поки ти будеш перекривати ці, з'являться інші.

Тож Україна продовжує роботу щодо посилення санкційого тиску на країну-агресорку. На думку експертів, це може бути покарання для компаній, що свідомо беруть участь у обхідних схемах, та запровадження сертифікатів кіцевого користувача.

І на виїзній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві президент Володимир Зеленський нагадав, що пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Володимир Зеленський, Президент України:

Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій. Будь-яке постачання в росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску.

Якщо санкції - це захист від дронів на майбутнє, то засоби протиповітряної оборони - безпека уже сьогодні. І це те, про що Україна найперше просить партнерів. Проти руйнівих "Шахедів" ефективні ЗРК малого радіусу дії. Наявних, щоби захистити всю нашу територію, поки не достатньо.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це і "Гепарди", це і "Алвіс Форвардси", це і "Кроталь", і радянські "Тугуска" і "Шилка", їх усіх не вистачає, щоби перекрити усі шляхи та напрямки.

Та головною запорукою нашої безпеки фахівці називають власний потужний військовий потенціал. Та ювелірні удари по російському воєнпрому та складах - це законні військові цілі, знищеня яких суттєво знизить можливість кошмарити жителів України нальотами безпілотників.