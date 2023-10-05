Переселенцям, які ще не знайшли роботу, можуть допомогти у центрі зайнятості.

Через війну мільйони українців вимушено покинули свої домівки. Нині в країні зареєстровано майже п'ять мільйонів переселенців. На новому місці цим людям доводиться починати життя спочатку. Облаштовувати побут та шукати роботу. Яка ситуація із працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб у прифронтовому Запоріжжі - з'ясувала Інна Гогой.

У місті, де народилась та виросла 24-річна вчителька німецької мови Поліна, немає жодної вцілілої школи. З рідного Оріхова дівчина та її близькі виїхали понад рік тому.

Поліна Ковальська, вчителька німецької мови:

Коли почалися дуже жорсткі обстріли, уже у кінці травня, ми змушені були виїхати, бо стало дуже страшно. Коли над нами вже почали літати літаки, ми зрозуміли, що там вже кожної хвилини, це просто загроза життю.

Оговтавшись від пережитого, Поліна знайшла у Запоріжжі роботу. Каже, дізналась, що школа шукає викладача німецької - і подала резюме. Тепер її невеличка кімната в орендованому будинку ще й робоче місце. Звідси Поліна веде онлайн-уроки для учнів від шостого до одинадцятого класу.

Поліна Ковальська, вчителька німецької мови:

На уроках всі абсолютно працюють, викладаються на повну і мені дуже приємно вести уроки, коли до мене приходять діти і отримувати від них таку колосальну віддачу. У мене надзвичайно крутий колектив, у мене чудовий директор, я дуже рада, що потрапила на цю роботу.

Переселенцям, які ще не знайшли роботу, можуть допомогти у центрі зайнятості. Цьогоріч фахівцям служби вдалося працевлаштувати понад півтисячі людей. Також внутрішньо переміщені особи можуть долучитися до однієї з державних програм. Отримати грант на власну справу чи ваучер на другу освіту.

Тетяна Заліпяцька, начальник управління реалізації політики зайнятості Запорізького обласного центру зайнятості:

Якщо ми говоримо про ваучери, так. Внутрішньо переміщені особи мають пільги. Для цієї категорії не застосовується прив'язка до віку, тобто 45+ не застосовується та наявність страхового стажу в 15 років до цієї категорії також не відноситься.

Є програма підтримки і для роботодавців, які працевлаштовують переселенців. Протягом двох місяців за кожного працівника зі статусом ВПО підприємство отримує компенсацію. Розмір виплат відповідає мінімальній зарплаті - шість тисяч сімсот гривень.