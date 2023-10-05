"Це був квиток в один кінець": про оборону Маріуполя, два полони та кодекс честі азовця

У четвер, 5 жовтня, о 23:15, в ефірі телеканалу "Інтер" відбудеться інтервʼю Ірини Баглай з азовцем Євгеном Чуднецовим з позивним "Чудик"