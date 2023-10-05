Росіяни за добу понад 130 разів обстріляли Сумську область: є жертва [ Редагувати ]
Російські окупанти за добу здійснили більш як 130 обстрілів Сумської області. В результаті ворожих атак загинула людина.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.
За даними адміністрації, протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали:
Білопільська,
Краснопільська,
Юнаківська,
Хотінська,
Великописарівська,
Середино-Будська,
Зноб-Новгородська,
Есманська громади.
Білопільську, Юнаківську, Хотінську, Здоб-Новгородську та Естманську громади було обстріляно з артилерії та мінометів.
Краснопільську громаду 14 разів обстріляли з мінометної зброї та 23 рази з артилерії. Крім того, було зафіксовано два пуски з гелікоптеру з використанням ракет НАР та постріли з СПГ-9 (8 вибухів).
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