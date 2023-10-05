Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Пройти його, планується з газом лише власного видобутку. Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов. Крім того, тарифи на опалення залишаться на минулорічному рівні. Це ж стосується і вартості газу. До холодів активно готуються і в селах. Там запасаються деревиною.

Найбільшого попиту на дрова очікують на кінець жовтня. У Миколаївському лісництві на повну йде заготівля дров на зиму. Лісівники готують до обстеження 300 гектарів угідь. Спилюватимуть сухостій та пошкоджену деревину. Більше про заготівлю деревини - далі.

У Миколаївському лісництві Петриківського лісгоспу з-поміж тиші лунає звук бензопил та сокир. Йдуть санітарні вирубки.

Більше 10 кубів дров за добу заготовляє одна бригада заготівельників. Ліс рубають вибірково - спилюють лише пошкоджені дерева.

Олег Мілов - лісничий Миколаївського лісництва філії "Петриківське лісове господарство":

Ось тут в лісі є усихаючи дерева, що крона вже суха. Воно полюбому впаде, як он стоїть деревце сухеньке і воно пропадає. Щоб воно не пропадало, ми всі дерева сухі випилюємо. Даємо життя для молодого, щоб воно піднялося і набирало свою масу.

Провести вибіркову рубку цього сезону працівники Миколаївського лісництва планують на 300 гектарах. Заготовляють сосну та акацію. Вартість останньої, до прикладу, становить - 1680 гривень за куб. Сировина піде на продаж - як підприємствам, так і для пересічних українців, щоправда, для них діють обмеження - не більше 15 кубів на одну особу.

Іван Яловий - директор філії "Петриківське лісове господарство":

В разі, якщо обʼєм більший, то це вже не з ціллю опалення. Бо ми всі розуміємо, що мало людей, які живуть одні. Чоловік з жінкою - 30 кубів буде більш ніж достатньо опалить свою оселю. Якщо потрібні більші обʼєми, то скоріш за все, це якийсь підприємець. Він має відповідно зареєструватись, як ФОП і приймати участь у аукціонах по реалізації деревини.

Варіантів купівлі деревини є кілька - безпосередньо, на підприємстві та через сайт Єдрова.

Олег Мілов - лісничий Миколаївського лісництва філії "Петриківське лісове господарство":

Приїжджає клієнт до нас на підприємство - Миколаївське лісництво або в лісгосп. Ми виписуємо рахунок, він їде з ним в банк, на пошту, є додаток "єДрова", через "Приват24" оплатити це все і привозить нам копію чека. Мизаписуємо його дані, забиваємо в базу, ставимо в очередь і согласно черги відпускаємо дрова людям.

На сьогодні черга з покупців невелика, розповідають лісівники. Торік кажуть, ажіотаж був набагато більший. Люди чекали на дрова по 3 тижні. Нині ж, завдяки помірній кількості заявок, лісгоспи привозять за декілька днів.