Головний ресурс, якого потребують Збройні сили, звісно, зброя. Як власного виробництва, так і західна, в рамках допомоги. А вона закінчується! Видання The Telegraf, з посиланням на військових чиновників, повідомило, що британські склади зброї стрімко спустошуються. Особливо швидко витрачаються запаси для артилерії на ППО.

То який вихід із ситуації? Британські чиновники заявляють, що беззбройною Україна не залишиться. Але звідки візьметься арсенал? Світлана Чернецька - про все детально із Лондона.

Терміново нарощувати виробництво боєприпасів закликає голова військового комітету НАТО Роб Брауер. Він пояснює, що у багатьох західних країнах збройні сили занепадали десятиліттями. Уряди не займалися їхнім оснащенням і не перевіряли військові запаси.

А тепер, коли потрібна безперервна допомога Україні, стає очевидно, що надсилати скоро буде нічого. В альянсі зараз націлені на те, аби відновити армії країн учасників та довести Збройні сили до сучасних стандартів. А це неможливо, якщо не нарощувати виробничі потужності.

Роб Брауер, голова військового комітету:

Ми зараз віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. В Європі ми стали віддавати з напівповних або малих складів, і тому зараз видно вже дно бочки. Нам потрібно, щоби індустрія наростила виробництво набагато швидшим темпом і нам потрібні великі об'єми.

Дефіцит зброї та боєприпасів відчули насамперед в тих країнах, які допомагають Україні найбільше. Це зокрема, США та Велика Британія. Від початку повномасштабного вторгнення Лондон вже надав понад 300 тисяч артилерійських боєприпасів, а Вашингтон - понад 2 мільйона.

Та проблема в тому, що Україна використовує більше боєприпасів, ніж Захід встигає виготовити. ЗСУ вистрілюють тисячі снарядів щодня, більшість із них надходять з країн НАТО. В США кажуть, що їм знадобляться роки, аби поповнити запаси боєприпасів 155 калібру для прийнятного рівня.

Люсі Фішер, наукова співробітниця Королівського інституту об'єднаних служб:

Головна боязнь - що це матиме вплив на можливість Британії мобілізувати армію проти негайної та тривалої загрози. Тобто є переживання, що якщо, не доведи господи, до цього дійде і НАТО буде втягнуте активно у війну з росією, то в цьому випадку Велика Британія має зобов'язання перед НАТО щодо видів озброєння - в якій кількості і як швидко зможе мобілізувати його і доправити до східного флангу альянсу.

Будь-які затримки із надходженням зброї чи боєприпасів одразу ж впливають на хід війни. Це яскраво продемонстрував наступ ЗСУ. Його довго відкладали, бо чекали західної амуніції і танків. Тим часом росія будувала лінії оборони, які значно ускладнили просування українських військ. Тож подальша підтримка Заходу життєво необхідна, розуміють і в НАТО, і в ЄС.

Джеймс Гіппі, міністр оборони Великої Британії:

Ми не можемо припинити давати лише тому, що наші запаси зменшуються. Ми мусимо утримувати Україну в бою сьогодні, завтра, післязавтра і післяпіслязавтра, а якщо ми зупинимося, то це зовсім не означає, що путін теж зупиниться автоматично. Навпаки може означати, що путін використає цю можливість для прориву і досягне свої початкові цілі. Отже, продовжувати давати кожнісінького дня, і відновлювати наші власні запаси, і дивитися вперед на середньотривалу перспективу з сильною, захищеною, процвітаючою, мирною Україною. Усі ці три складові мають бути зроблені одночасно. Неможливо робити лише щось одне.

Конкретні кроки та рішення щодо нарощення виробництва - НАТО очікує від форуму оборонних індустрій в Стокгольмі. Він пройде в кінці місяця. Генсек альянсу закликає уряди укладати "тверді контракти" з виробниками. Бо так заходитимуть інвестиції та налагоджуватиметься виробництво. І такі контракти дозволять членам НАТО поповнити свої запаси та продовжувати допомагати Україні. Євросоюз обіцяє мільйон боєприпасів вже до наступного березня.