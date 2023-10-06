Майже 60 бойових зіткнень налічується протягом доби по всій лінії фронту. росіяни знову намагаються прорвати українську лінію оборони на Куп'янському напрямку. Сім атак ворога відбито неподалік Лиману. Повернути втрачені позиції противник намагається і південніше - неподалік Авдіївки та Мар'їнки. Найгарячіші бої нині на Запоріжжі: українські сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування Сил оборони триває і на Сході. Бойові дії точаться навколо Бахмута. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі - в нашому огляді.

Так наші бійці рятують важко поранених під щільними ворожими обстрілами. Під час боїв за Кліщіївку штурмовики зі "Сталевого кордону" евакуюють побратимів. Не дає спокою ворог також і біля Андріївки, захисники з третьої штурмової відстрілюються.

Позивний "Ворот", кулеметник 93-ї ОМБр:

На деяких ділянках наші бійці штурмують та успішно їх вибивають, а на деяких вони влаштовують свої улюблені "жести доброї волі", ворог несе великі втрати, як особового складу, так і техніки, ці бої вони однозначно запам'ятають надовго, принаймні ті, які залишилися в живих.

Так, східніше Андріївки, окупанти спробували збити наш дрон, та зрештою були змушені тікати під вогнем мінометів та того ж дрона-камікадзе. Спалена техніка росіян - такий результат чергової спроби наступу рашистів на Авдіївському напрямку. А на так званих "Бермудах", позиціях, де рашисти гинуть цілими підрозділами, наші танкісти та екіпажі БМП пильнують, щоб не дати просунутися ДРГ противника.

Диверсанти заходили малими групами та намагалися закріпитися, але їм це не вдалося. За кілька днів ворог вирішив спробувати знову - на заваді став БМП-2.

Тринадцять ударів по районах зосередження техніки та живої сили противника за цю добу завдала наша авіація. Ракетні війська вдарили по ворожому пункту управління та знищили десять артилерійських засобів, склад боєприпасів. У Генштабі повідомляють про п'ятдесят сім бойових зіткнень.

Павло Ковальчук, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Ворог завдав п'ять ракетних та шістдесят авіаційних ударів, здійснив сорок сім обстрілів з РСЗО як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

Через ворожі обстріли рятуватися змушені й мешканці вже деокупованих територій. Хліб та буржуйки до звільнених сіл Луганщини везе поліція. Водночас вмовляють людей виїжджати. Адже ворожий вогонь не вщуїає - цього разу артилерією накрили хутір Рябівка та село Макіївка, побили три хати.

Все розвалене, плитка розбита, нема ні криші. - Щас звідси виїдете, там буде гуманітарна допомога кожного місяця, переселенські гроші - треба виїжджати!

Виїхати погодилися четверо людей. Найстаршій із жінок - вісімдесят чотири роки.