За злочини росіян проти українців обов'язково буде відповідь. Справедлива і потужна. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. І, останнім часом, по росії прилітає дедалі частіше. У глибокому тилу країни-агресорки після низки гучних вибухів задумалися про встановлення сирен. А пропагандисти почали бідкатися, мовляв, ППО в них діряве.

Мінус одна зенітна ракетна система "Тріумф" цього тижня. А частину російських кораблів перевели з порту окупованого Севастополя до Новоросійська. Анна Каменєва розкаже про жовтневу бавовну в росії. А ще про те, чому пропагандистку Симоньян вимагають притягнути до кримінальної відповідальності?

Вибуховий жовтень на росії. Дрони завітають то на завод, то на аеродром, то на електропідстанцію. Вибухові ночі - тепер це реальність і для росіян. Та й навіть що таке блекаут вони теж вже знають. От, приміром, сьогодні вночі невідомі безпілотники залетіли в Курську область. І десятки населених пунктів залишилися без світла. Гучно було і напередодні. Не спав Брянськ...

Та й Бєлгороду було не до сну.

І це була дійсно "тріумфальна" бавовна. За даними джерел в СБУ, безпілотники біля Бєлгорода вразили російський комлекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Це той, яким в росії так пишаються і називають "невразливим". За останній місяць - це вже другий знищений компекс, вартість якого сягає понад мільярд доларів. До того ж, це неабиякий черговий удар по репутації росії, яка цей "Тріумф" продавала іншим країнам.

Павло Нарожний, військовий експерт:

Це свідчить про те, що вони навіть свої засобів ППО не може захистити. Тут є такий цікавий момент, що С-400 згідно його технічних характеристик заявлених, вони можуть збивати такі дрібні цілі як безпілотники. І можуть їх помічати, здається, на висоті до п'ятидесяти метрів від 50 м. Тобто, іншими словами, згідно технічних характеристик, вони повинні були збити той дрон, якими їх атакували.

Неспокійно було і в окупованому Криму. Десант ГУР знову відвідав півострів. Спецпризначенці вночі висадилися на західному узбережжі.

Українські бійці вступили в бій з російськими загарбниками. Підрозділ вдв окупантів поніс значних втрат. Яких саме - в ГУР не уточнили.

Павло Нарожний, військовий експерт:

Оці всі укріплення, які вони там зробили в Криму, по всій цій береговій лінії накопали якихось окопів, поставили якісь там зуби драконів, це все муляж, ніж реальний захист берегової лінії. Такі дії зазвичай вони мають такий сковуючий характер, тобто вони заставляють ворога тримати величезну кількість військових частин на охороні якихось там кордонів, далеких баз і так далі.

Показовою стала і ніч 1 жовтня. Тоді українські дрони долетіли в глибокий тил росіян - і до Сочі, і до Смоленська. А це - сотні кілометрів. "По прямій" від України до російського Сочі - приблизно 550 кілометрів. Безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів в районі Адлера. Але в росії одразу відзвітували, що всі дрони збили. Як і ті, що летіли тієї ночі і в Смоленськ, на авіаційний завод.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Десь там збили вони заводом ракету нашу, десь вони аеродромом збивають нашу ракету. Непогано в них получається. Аби більше таких збивайщиків було.

По заводу випустили 4 безпілотника. Три - долетіли точно в ціль, це підтвердила українська розвідка.

А на цьому відео - слова про нібито знищення одного з дронів - спростовує хтось із російських військових.

Та і пропагандисти щось зажурилися і почали говорити про діряве ППО.

Авіазавод в Смоленську виробляв, зокрема, ракети класу повітря-поверхня Х-59. Вони летять на відстань до 280-ти кілометрів. І найчастіше росія обстрілювала ними саме прикордонні або прифронтові українські області.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Крім того, на цьому заводі збирається окремі елементи, не повністю, але важливі елементи інших крилатих ракет більшого радіусу дії. І не виключено, що і ці лінії будуть порушені.

Олександр Білецький, військовий експерт, член правління УДСК:

Будь-яка військова ціль, яка зменшує можливості виробництво зброї - це будь-яка ціль жирна. Все, що ми можемо знищити в росії, ми маємо знищити, от і все.

За даними ГУР, процес виробництва на заводі нині призупинений. Але заводів - в росії багато. Тож роботи - не початий край.

Павло Нарожний, військовий експерт:

Буквально рік тому ми навіть і не могли мріяти про удари українськими безпілотниками по глибокій території росії. Треба розвивати ті самі безпілотники і працювати над виробництсвом тих самих крилатих ракет формата "Нептун".

На атаки дронами в росії відреагували... звинуваченнями. Країна-терористка, яка щодня обстрілює українські міста, вирішила звинуватити в тероризмі керівника ГУР Кирила Буданова та інших українських воєначальників. Навіть в розшук їх подали. В нашій розвідці вважають це визнанням роботи. Тут процитую предтавника ГУР Юсова - це як для науковця Нобелівська премія. Істерично на атаки безпілотниками відреагували і кремівські пропагандисти. Симоньян пожалілася на обстріл Сочі.

Живет вся моя родня, пожилые люди, вместе с детьми и внуками, совсем маленькими детками. Вот беспилотник упал прямо напротив. Представляете, в Адлере?

Уявляєте? Безпілотник прямо в місті, де живуть маленькі діти? Та Симоньян на цьому не зупинилася. І знову згадала за ядерку.

Если произвести в сотнях километрах на нашей же територии где-то над Сибирью, термоядерный взрыв например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле, ничего такого страшного. А что будет - так это будут выведены из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники.

На ці слова бурхливо відреагували в самій росії. На пропагандистку навіть заяву до слідчого комітету накатали. І вибачень вимагають. Ще один зашквар з російських просторів. Вчителі і учні однієї зі шкіл вирішили привітати з днем народження російського диктатора. Та от з плакатами дещо промахнулися. Замість фото путіна - на ньому зобразили Степана Бандеру і прикріпили його цитату.