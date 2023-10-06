У Севастополі поменшало російських кораблів! Чорноморський флот рф перекинув 14 кораблів з порту окупованого Севастополя. "Переїхали" вони до Краснодарського краю - в порт Новоросійськ. Бо в Криму нині небезпечно. Плавають дрони, літають ракети, підриваються комплекси ППО.

рф же намагається захистити те, що залишилось в Севастополі. Зокрема, посилює патрулювання Чорного моря через загрозу українських морських дронів. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії. Особливо зростає залучення авіації Чорноморського флоту. Як Україна наводить жах на флот окупантів та чого домагається - експертні думки збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

В небо над акваторією Чорного моря все частіше злітає російський літак-амфібія Бе-12. Його головне призначення - шукати та знешкоджувати підводні човни. А у цьому випадку, найімовірніше йдеться про українські морські дрони, каже британська розвідка.

Там розповідають, що після останніх успішних операцій України рф посилила контроль та операції в Чорному морі. І авіації тепер відводиться велика роль. Якщо за розвідку відповідає літак-амфібія Бе-12, то до ударних операцій все частіше залучають літаки Су-24. Та й взагалі через загрозу з боку України - діяльність флоту у Севастополі стає дуже обмеженою. Його доводиться ховати подалі.

Бен Ходжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):

Вони можуть переміщувати деякі судна туди-назад до Каспійського моря по Дону та Волзі, але як довго вони зможуть це робити? Насправді це ціна того, що Севастополь стає непридатним для використання російським флотом. Їм доводиться передислоковуватися до Новоросійська, який знаходиться ще десь 400 км на схід. Тож їм буде набагато важче продовжувати приміром ракетні атаки на цивільні об'єкти. Крім того, Новоросійськ не має таких самих спроможностей, як Севастополь, в плані обслуговування флоту, заправки.

Атаки України на Чорноморський флот рф продовжують приносити тактичні перемоги, кажуть воєнні аналітики. Бо насамперед послаблюють російські сили, позбавляючи повного контролю над акваторією. А ще - руйнують міф про захищеність півострова, ускладнюючи його окупацію. Для ударів по російських військово-морських об'єктах залучають усі можливі засоби. Це і ракети, і рейдові групи, і потужні морські безпілотники.

Бен Ходжес, командувач армії США у Європі 2014-2018рр:

Що мене вразило, це те, що Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту різними способами. Україна не має власного флоту, у неї немає кораблів, які можуть вступати в бій в традиційному сенсі. Вона використовує різноманіття дронів, ракет, базованих на узбережжі, а тепер і крилаті ракети, щоби відтиснути Чорноморський флот подалі від західного кінця Чорного моря. Саме тому ми й почали бачити відправки зерна, це дійсно вражає, що Україна змогла зробити без власного флоту.

Все почалося із крейсера "Москва" ще на початку війни, у квітні минулого року. Далі - удари по кораблях, аеродромах, ремонтних доках. Києву вдалося знищити передові російські системи ППО і навіть завдати удару в саме серце Чорноморського флоту - по командному штабу у Севастополі.

Протиповітряна оборона рф виявилася неспроможною відбити атаки українців. І це не просто видовищні операції для красивої картинки, кажуть аналітики. Київ хоче перервати матеріально-технічне забезпечення російської армії, задушити Крим в економічному плані, заблокувати його і вкінці-кінців вигнати рф з півострова.

Марк Кансіан, старший радник міжнародної безпекової програми Центру міжнародних і стратегічних досліджень:

Українці хочуть зробити Крим непридатним для використання росією, важко зробити його таким непридатним, що росіяни його покинуть, але вони можуть зменшити його захист, можуть стиснути населення і зробити життя в Криму важчим, а це може або дати можливість заходу туди для звільнення, або стати козирем для перемовин щодо домовленостей.

Аналітики підкреслюють важливість морської війни, бо вона нерозривно пов'язана із сухопутною. І припускають, що Київ продовжуватиме удари по російських кораблях, які запускають ракети по мирних цілях, а також по логістичних центрах армії рф, які забезпечують угруповання військ на південному напрямку.