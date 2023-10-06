Україна отримала трансформатори, що забезпечать світлом півмільйона людей! Два нових електропристрої встановлять на одній з підстанцій, яку росіяни минулої зими атакували тричі.

Обладнання придбала та передала програма розвитку ООН в Україні та уряд Японії. У Міненерго зазначили, що ключовою ціллю держави-агресора були саме трансформатори, для заміни яких потрібен час та кошти.

Розтрощені трансформатори, побиті стовпи та обірвані лінії електропередач. Ця підстанція минулої зими була мішенню номер один для росіян. Ворог намагався занурити українців у суцільну темряву!

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Цей обʼєкт намагалися знищити три рази. Сюди прилетіло порядка семи ракет, дронів. Це досить потужні були удари. Було знищено дуже велику частину об'єкта. Після другої атаки я приїхав сюди буквально через годину-дві і тут були просто жахливі руйнування і, чесно кажучи, в той момент, я думав скільки нам потрібно буде часу. Щоб включити світло людям.

Попри значні руйнування світло дали вже за кілька годин!

Вже ввечері подали електрику. Ми навчилися в принципі застосовувати досить винахідливі інженерні рішення для того, щоб включати світло швидко).

На цьому об'єкті потрібно бути дуже обережним, адже потужність струму тут перевищує триста тисяч вольт! Це серце підстанції – автотрансформатор, без якого електроенергії в оселях не буде! Він понижує напругу і лише після цього у домівках людей з'являється світло. Під час чергової масованої атаки росіян трансформатор було знищено.

А тут був зал управління підстанцією. Російська ракета рознесла його вщент! Площу вже розчистили. Зараз підстанцією керують з іншого місця.

Михайло Манилюк, кореспондент:

А в цей трансформатор влучив ворожий дрон. Пряме попадання. Тепер він не підлягає ремонту. Замість цього електропристрою поруч встановили новий. Енергетики навіть винайшли спосіб його захистити.

Велетенські мішки із піском та ось такі огороджувальними конструкції. Це лише кілька способів захистити трансформатори від російського залізяччя.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Цей захист тимчасовий, поки він ще не змонтований. Буде змонтований - буде інший захист, але який? Ми не коментуємо. Після зими і після перемоги все побачите!

На цій підстанції замість знищених росіянами автотрансформаторів, встановлять два нових! Їх придбали та передали завдяки програмі розвитку ООН в Україні й Урядом Японії. У міністерстві енергетики запевняють: нове потужне обладнання забезпечить потреби півмільйона споживачів!

Герман Галущенко, міністр енергетики:

Це дуже важливо і це один із кроків - це не фінальна версія нашої співпраці. Тобто зараз два, ще буде отримана допомога з логістикою і так далі.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Дуже важливо, що таке обладнання, яке дуже рідкісне, займає місяці, щоб його транспортувати з місця виготовлення до місця встановлення, що воно прибуває і це тільки один з прикладів, а в нас таких десятки.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі запевнив, що його країна продовжить підтримувати українців. Особливо активно допомагають зараз, перед опалювальним сезоном.

Мацуда Кунінорі, посол Японії в Україні:

Ми разом пройшли минулий опалювальний сезон, разом з українськими енергетиками. І на початку нового опалювального сезону Уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає ще декілька трансформаторів через Румунію.

У відновленні енергосектору Україну підтримує багато країн. Вдається закупити спеціалізоване обладнання, резервні електростанції, генератори різної потужності, прилади необхідні для швидкого відновлення роботи пошкоджених енергетичних об'єктів.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

З початку вторгнення наша компанія "Укренерго" змогла залучити більше одного мільярда доларів допомоги. 95 відсотків того відновлення, того обладнання, яке нам вдалося відновити було здійснено або за кошти західних партнерів, або за допомогою гуманітарних поставок західних країн. Набагато збільшений в рази аварійний запас, взагалі матеріалів, запчастин і ми всього прагнемо мати з величезним запасом. Для того, що якщо почнуться знову якісь обстріли, атаки на енергосистему - в нас все було під рукою.

Якщо ж росіяни знову атакуватимуть енергетичну інфраструктуру України, в Міненерго вірять в сили протиповітряної оборони.

Герман Галущенко, міністр енергетики:

Найкращий захист - це протиповітряна оборона, це найкращий захист. Ми бачимо, що рівень захисту ППО теж значно кращий.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго":

Якими б не були атаки, світло всеодно повернеться в домівки і якщо раптом якісь перерви в постачанні через атаки - це означає одне, що енергетики його вже лагодять і енергосистема точно встоїть.

У Міненергетики запевнили: план відновлення енергетичної системи України виконаний на вісімдесят відсотків. Загалом за перший рік повномасштабного вторгнення росіяни 255 разів вдарили по об'єктах енергетики. Найбільше постраждали Донецька, Дніпропетровська та Київська області.