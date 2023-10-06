Скільки часу знадобиться для розмінування України? Експерти називають різні цифри. Інколи це десятки, а то й сотні років. В рамках столичної виставки "Сек'юриті 2.0" експерти та розробники з України та світу намагаються вирішити, як розчистити українську територію від боєприпасів. Які розробки представили - дивіться в наступному матеріалі.

Новітня зброя, безпілотники на будь-який смак, новенькі пожежні машини, системи сповіщення. Це все має допомогти українцям безпечно жити та працювати.

Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України:

Безпека - це є однією з базових потреб людини. І поки немає забезпечення цього безпечного середовища, і несе загрозу людині, її життю, здоров'ю, не можна говорити про будь-який розвиток і рух вперед. Наша головна задача - добитися того, щоб середовище було безпечним.

Втім, головна тема на виставці, що присвячена темі безпеки в нашій державі - це розмінування. Нині Україна - найбільш замінована країна світу. Усе через повномасштабне вторгнення росіян. Тож українці і почали створювати техніку, яка б допомогла очистити територію в рази швидше. Ось, наприклад, український металошукач із символічною назвою "Трембіта".

Євгенія Пугачевська, директор підприємства:

Він тримає заряд без додактової підзарядки 48 годин. Він компактний, зручний. Дуже швидко переходить зі складеного стану в робочий. Що дуже важливо при гуманітарному розмінуванні. Він оснащений всім необхідгим обладнанням, всіма налаштуваннями для зручності його використання.

А це вже металодетектор для великих і глибоко закопаних снарядів. Наприклад, протитанкових. І хоча зовні він нагадує іграшкову машинку, цей апарат безпілотний. А отже - менше небезпеки для саперів.

Євгенія Пугачевська, директор підприємства:

Позиціонування дає при виявленні вибухонебезпечних предметів робити інтерактивну карту з нанесенням на неї цих, скажімо, точок.

Металошукачами допомагають і міжнародні партнери. Наприклад, Італія. Їхні прилади зроблені за останнім словом техніки, працювати можуть майже у будь-яких умовах. І при цьому, прості у використанні.

Олександо Норко, представник виробника металошукачів:

Предоставляємо фахівців, які проводять заняття саме з цим апаратом. Буквально 2-3 години, і саперу можна навчиться з ним працювати. Маючи якусь елементарні базу саперну без проблем.

Апарат - універсальний. Може як допомагати розчищувати шлях нашим військовим під час наступу, так і виявляти боєприпаси вже на мирних територіях.

А підприємство Юрія виготовляє цілі набори для саперів. Це і спеціальні бронежилети, які захистять від вибухової хвилі та уламків, і незліченна кількість інструментів. Усі - зі спеціальних матеріалів.

Юрій Федоров, директор Харківського заводу засобів індивідуального захисту:

Все, що є в цих наборах, воно є немагнітне або неметалеве. Міни і розтяжки, які є з магнітною активацією, не активуються через такі предмети. Якщо щось із цього набору здається металевим, то це титан - він є немагнітним.

А це - броня для автомобіля, в якій немає ані граму металу. Матеріал схожий на смолу, хоча насправді це складне поєднання полімерів. Розробники кажуть, матеріал винайшли не вони. Але для захисту його ніколи раніше не використовували.

Юрій Федоров:

Це було зроблено не для броні, а це було спочатку як будматеріали.

Чимало на виставці і розробників бомбосховищ. Наприклад, ця компанія виготовила майже 180 укриттів по всій країні. Тут і безпечно, і екологічно.

Олексій Прутков, директор компанії з виробництва укриттів:

Укриття у нас модульні. Ми можемо їх на будь-яку кількість осіб. Вже є реалізовані на 180, на 200 людей і навіть більше. Починаючи - з 10-ти. В даному укритті ми додатково облаштовуємо меблями з переробленого пластику.

А після війни, за словами розробників, бункери можна запросто перетворити на сховища або артмайданчики.