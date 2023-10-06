За бойові заслуги ці мужні воїни отримують нагороди від командування!

Штурми щодня! Артилерія не вщухає! На східному фронті нині дуже гаряче. Українські воїни, які нещодавно повернулися з Луганщини, розповіли, як знищували ворожу бронетехніку та займали позиції росіян!

Вони звільняли Харківщину від російських окупантів. Тримали оборону на Донеччині та Луганщині. Цей стрілецький батальйон зараз живе у лісі на Півночі України.

Кілька тижнів тому військові повернулися з Серебрянського лісу на Луганщині. Микола розповідає: росіяни там постійно намагаються прорвати оборону. Ворожа артилерія працює і вдень, і вночі!

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Артилерія в основному, міномет, танк. Танки страшно канєшно це. Получаємо канєшно, не без цього. Бо вони прийшли підготовленими. - Тобто недооцінювати ворога не можна? - Не можна, вони тоже спеціалісти добрі.

За таких потужних обстрілів - є поранені, є загиблі...

Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:

Першого липня було втрачено два побратима, з якими ми доволі довго служили, товаришували. Вони загинули поруч. Виходили разом, а вийшли вже без них.

Та українські захисники тримають оборону. Б'ють у відповідь. А за можливості, наступають і займають ворожі позиції!

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Є мінометні взводи, які тоже працюють над цим і артилерія хорошо працює. Вішають шашличниці над собою і думають, що ми їх не достанемо. Всеодно попадає!

Валерій згадує, як влітку орки потрапили в засідку українців! Російську бронетехніку наші протитанкісти тоді перетворили просто на металобрухт.

Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це був знищений танк і БМП. Це ПТРК "Фагот" називається. Вона давно випускається вже. Це не найновіша розробка. Але вона нормально показала себе в бою, показала себе на відмінно. Доволі відкрито вони їхали. Особливо не прикриваючись. Тобто була ними організована колона.

Боєць із позивним "Шеф" до війни працював кухарем у ресторані. Тепер, коли є вільний від боїв час, готує для побратимів!

Позивний "Шеф - військовослужбовець Збройних сил України:

Починав свою кар'єру військову з кухні. Прийшов до хлопців. Вони мене навчили. Забрали і мені це дуже подобається. Хлопцям я готую, тільки в своєму колі. - Смачно наче в ресторані? - О, да!

Але найбільший мотиватор для бійців - це родина. Зустрічі з найріднішими наші захисники чекають понад усе!

- Дає керівництво відпустку, не питання. Був вдома і зараз знову може поїду. - Тиждень були? – Пʼять днів. Пʼять - десять - це максималка, що можна взяти. Але й на цьому добре. Мало канєшно, але скоро будемо вдома. - Щоб швидше! - Да!

За бойові заслуги ці мужні воїни отримують нагороди від командування!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Ці хлопці мають вагомий перелік тих солдатських подвигів, які вони здійснили під час виконання складних бойових завдань. За це їх було відзначено. Нагородження за поданням командира батальйону. Тут вони перебуватимуть і виконуватимуть завдання зі стабілізації ситуації.

Вже за кілька днів воїни знову повернуться в зону бойових дій. Кажуть, стоятимуть до Перемоги!