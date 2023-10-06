Його сміливістю захоплюються навіть військові. Історія 7-річного Стаса з Бахмута вразила увесь світ. Наприкінці минулого року маленький хлопчик провів екскурсію для військового і показав, як його будинок обстріляв ворог. Захисник з позивним "Стоун" провів цілу спецоперацію для евакуації родини хлопчика з-під обстрілів. Спершу сім'я знайшла прихисток у волонтерів з Чернівців, а нині - відсвяткували новосілля у Дніпрі.

Першим до вже власної домівки маленький Стас запускає кота Маркіза. Потім заходить родина. Двокімнатна квартира у Дніпрі - тепер новий дім для сім'ї з Бахмута.

Історію Стаса тепер знає весь світ. А починалося все з палаючого Бахмута. Відважний 7-річний хлопчик показував військовому, куди прилетіла чергова російська ракета.

Це було перше знайомство хлопчика з Петром Волощенко... Боєць вирішив будь-що вивезти малого та його родину з пекла.

Стас - переселенець з Бахмута:

Я показав йому просто згорівшу квартиру, він сказав, я тебе вивезу звідси, обовʼязково.

Я Вам гарантую, що у Вас буде нормальне життя. Стасік, ти хочеш, там нормальні дітки будуть, такі, як ти. Хочеш?. Так. Стасік буде жити в нормальних условіях.

Аби евакуювати родину Стаса у безпечне місце, військовий майже місяць розробляв цілу спецоперацію. Адже на той час - початок грудня - у місті тривали жорстокі бої. Росіяни били зі всього можливого озброєння.

Петро Волощенко "Стоун" – військовий:

Були стрілецькі хлопці, підрозділи. Снайпери були ССО, були задіяні танки, були задіяні наші лєтуни. Було підключено все і аеророзвідка. Було зроблено все потрібне, щоб сімʼя виїхала в безпеці.

Родину вдалося вивезти за 35 хвилин. І новий 23-ій рік Стасік та його рідні зустрічали у Чернівцях. Прихистила їх волонтерка Марта Левченко.

Марта Левченко, волонтерка:

Миколай питав, приїжджав, де Стасік, і він залишив йому подарунки під ялинкою. Ми його дуже чекали і Стасік ще розповів, що у нього там друзі залишилися і буде дуже класно, як тут збереться вся його компанія, будемо дуже раді.

На Буковині відбулась головна подія - боєць Петро став хресним батьком для хлопчика з Бахмута. І будучи далеко від свого похресника, військовий знаходив час і для спілкування, і для подарунків.

Денис - батько Стаса:

Це наш член родини, доволі таки близький. Якому я життям зобов'язаний.

Родина Стаса прожила у Чернівцях майже 10 місяців. За цей час усі оговтались від того, що їм довелося пережити в Бахмуті. Привели до ладу здоров'я, знайшли нових друзів. Та у родини з'явився шанс почати життя у Дніпрі. Відпускали з Буковини родину не охоче.

Ми Вас всі дуже сильно любимо, завжди приїжджайте. Навіть не питайтеся, просто, як додому.

Інна - мати Стаса:

Ми не очікували, ми були в шоці. Коли Петро сказав, що у нас буде квартира. Для нас це була сенсація.

Петро намагався знайти для родини власну домівку. І от, дізнавшись про історію сміливого хлопчика з Бахмута,волонтери придбали для сім'ї квартиру.

Ігор Гринкевич - співзасновник благодійного фонду:

Перша квартира і, анонсую, в скорому часі ще три квартири у Львівській області будуть віддані сім'ям, в яких загинули воїни наші. Наш приклад, є для не байдужих представників бізнесу, наших людей, що ми повинні бути всі разом.

У новій квартирі родина Стаса потроху обживається.

Стас - переселенець з Бахмута:

Паровоз можу, можу квіточку, можу машинку, можу крокодила.

Хлопчик дуже любить проводити час на новій кухні. Вчиться готувати…

Стас - переселенець з Бахмута:

- Пельмені. - З мамою, сподіваюсь. - Да. - А чому саме пельмені? - Я люблю пельмені, потому что там м'ясо.

Не на камеру Стасік зізнається, сумує за хресним, але щодня тримає із ним зв'язок. Про що саме розмовляють - тримає у секреті. І поділився з нами, що мріє бути як і Петро - військовим.

Стас - переселенець з Бахмута:

- Стати військовим. - Піти стопами хрещеного? - Так.

Петро Волощенко "Стоун" – військовий:

Я думаю, що все, що можу передати, я йому передам. Це рятувати людей, бути для них милосердним і до кінця йти, до своєї мрії, не зважаючи ні на що.

З новосілля свого хресника Петро вирушає знову на фронт, бо там, каже, досі залишаються люди і вони потребують евакуації.

Петро Волощенко "Стоун" – військовий:

Костянтинівка, Дружковка, Часів Яр - це ті першочергові для мене пункти, з яких ми вмовляємо вивозити тих самих дітей і родин, які, можливо, загинули і є діти, які з бабусями сидять. І ми з цим проводимо далі роботу.

А Стас тим часом, вже цими вихідними планує відсвяткувати свій 8-й день народження і тішиться новенькою школою. Він став першокласником.