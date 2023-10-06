Захисник допоміг знайти йому нову домівку: історія 7-річного хлопчика з Бахмута [ Редагувати ]
Його сміливістю захоплюються навіть військові. Історія 7-річного Стаса з Бахмута вразила увесь світ. Наприкінці минулого року маленький хлопчик провів екскурсію для військового і показав, як його будинок обстріляв ворог. Захисник з позивним "Стоун" провів цілу спецоперацію для евакуації родини хлопчика з-під обстрілів. Спершу сім'я знайшла прихисток у волонтерів з Чернівців, а нині - відсвяткували новосілля у Дніпрі.
Першим до вже власної домівки маленький Стас запускає кота Маркіза. Потім заходить родина. Двокімнатна квартира у Дніпрі - тепер новий дім для сім'ї з Бахмута.
Історію Стаса тепер знає весь світ. А починалося все з палаючого Бахмута. Відважний 7-річний хлопчик показував військовому, куди прилетіла чергова російська ракета.
Це було перше знайомство хлопчика з Петром Волощенко... Боєць вирішив будь-що вивезти малого та його родину з пекла.
Стас - переселенець з Бахмута:
Я показав йому просто згорівшу квартиру, він сказав, я тебе вивезу звідси, обовʼязково.
Я Вам гарантую, що у Вас буде нормальне життя. Стасік, ти хочеш, там нормальні дітки будуть, такі, як ти. Хочеш?. Так. Стасік буде жити в нормальних условіях.
Аби евакуювати родину Стаса у безпечне місце, військовий майже місяць розробляв цілу спецоперацію. Адже на той час - початок грудня - у місті тривали жорстокі бої. Росіяни били зі всього можливого озброєння.
Петро Волощенко "Стоун" – військовий:
Були стрілецькі хлопці, підрозділи. Снайпери були ССО, були задіяні танки, були задіяні наші лєтуни. Було підключено все і аеророзвідка. Було зроблено все потрібне, щоб сімʼя виїхала в безпеці.
Родину вдалося вивезти за 35 хвилин. І новий 23-ій рік Стасік та його рідні зустрічали у Чернівцях. Прихистила їх волонтерка Марта Левченко.
Марта Левченко, волонтерка:
Миколай питав, приїжджав, де Стасік, і він залишив йому подарунки під ялинкою. Ми його дуже чекали і Стасік ще розповів, що у нього там друзі залишилися і буде дуже класно, як тут збереться вся його компанія, будемо дуже раді.
На Буковині відбулась головна подія - боєць Петро став хресним батьком для хлопчика з Бахмута. І будучи далеко від свого похресника, військовий знаходив час і для спілкування, і для подарунків.
Денис - батько Стаса:
Це наш член родини, доволі таки близький. Якому я життям зобов'язаний.
Родина Стаса прожила у Чернівцях майже 10 місяців. За цей час усі оговтались від того, що їм довелося пережити в Бахмуті. Привели до ладу здоров'я, знайшли нових друзів. Та у родини з'явився шанс почати життя у Дніпрі. Відпускали з Буковини родину не охоче.
Ми Вас всі дуже сильно любимо, завжди приїжджайте. Навіть не питайтеся, просто, як додому.
Інна - мати Стаса:
Ми не очікували, ми були в шоці. Коли Петро сказав, що у нас буде квартира. Для нас це була сенсація.
Петро намагався знайти для родини власну домівку. І от, дізнавшись про історію сміливого хлопчика з Бахмута,волонтери придбали для сім'ї квартиру.
Ігор Гринкевич - співзасновник благодійного фонду:
Перша квартира і, анонсую, в скорому часі ще три квартири у Львівській області будуть віддані сім'ям, в яких загинули воїни наші. Наш приклад, є для не байдужих представників бізнесу, наших людей, що ми повинні бути всі разом.
У новій квартирі родина Стаса потроху обживається.
Стас - переселенець з Бахмута:
Паровоз можу, можу квіточку, можу машинку, можу крокодила.
Хлопчик дуже любить проводити час на новій кухні. Вчиться готувати…
Стас - переселенець з Бахмута:
- Пельмені. - З мамою, сподіваюсь. - Да. - А чому саме пельмені? - Я люблю пельмені, потому что там м'ясо.
Не на камеру Стасік зізнається, сумує за хресним, але щодня тримає із ним зв'язок. Про що саме розмовляють - тримає у секреті. І поділився з нами, що мріє бути як і Петро - військовим.
Стас - переселенець з Бахмута:
- Стати військовим. - Піти стопами хрещеного? - Так.
Петро Волощенко "Стоун" – військовий:
Я думаю, що все, що можу передати, я йому передам. Це рятувати людей, бути для них милосердним і до кінця йти, до своєї мрії, не зважаючи ні на що.
З новосілля свого хресника Петро вирушає знову на фронт, бо там, каже, досі залишаються люди і вони потребують евакуації.
Петро Волощенко "Стоун" – військовий:
Костянтинівка, Дружковка, Часів Яр - це ті першочергові для мене пункти, з яких ми вмовляємо вивозити тих самих дітей і родин, які, можливо, загинули і є діти, які з бабусями сидять. І ми з цим проводимо далі роботу.
А Стас тим часом, вже цими вихідними планує відсвяткувати свій 8-й день народження і тішиться новенькою школою. Він став першокласником.
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