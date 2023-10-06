Українці намагаються незаконно перетнути кордон: які схеми вже викрили [ Редагувати ]
В умовах повномасштабної війни порушень на державних кордонах України не стає менше. Громадяни продовжують провозити товари через держкордони, порушуючи правила.
Збільшилися випадки незаконного перетину адмінмежі чоловіками. Виїхати намагаються по-різному: класично в бебі-боксах, чи багажнику. Або ж придумують новаторські способи: в зерновозі або вентиляції вагонів. Як прикордонники працюють на гірських територіях Закарпаття - дізнавалися мої колеги.
Є дикі тварини. От можу вам продемонструвати - ведмідь сфотографувався буквально вчора на фотопастці.
А ще нерідко в такий замаскований об'єктив потрапляють порушники кордону. Таких камер закарпатські прикордонники встановили сотні. Тут - у Стужиці - гірська місцевість і кордон одразу з двома країнами: Словаччиною та Польщею. Тому фотопасток тут більше як пів сотні.
Андрій Зварич - начальник відділу прикордонної служби "Стужиця":
Може бути в різних місцях: як на землі, так на деревах. При руху якоїсь особи, тварини, неважливо, вона спрацьовує, датчик руху спрацьовує, і безпосередньо присилає фото з даної камери особисто мені, як керівнику підрозділу, так і на службовомобільний термінал.
Камери встановили тут наприкинці серпня. Розташування кожної - позначене на мапі. Щойно прикордонники бачать потенційних підозрюваних, вирушають на місце.
Тут, у горах, стражі кордону працюють у посиленому режимі. Піші патрулі проходять ділянки по кілька разів на день.
Єгор Рушко - курсант національної академії Державної прикордонної служби:
24 вересня було затримано 3-х осіб, та саме категорія чоловіків призивного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.
Їздять на квадроциклах, долучають до пошуку собак, обстежують територію навіть із повітря.
Позивний "Рідік" – прикордонник:
Час польоту 30-35 хв, висота максимальна до 500 м. Дальність - до 8 км. Ввечері вночі він обладнаний тепловізорною камерою, застосовуєм на кордоні для пошуку правопорушників моніторингу повітряного простору і прилеглої території.
Від початку повномасштабної війни прикордонники фіксують збільшення порушень на кордонах. Хтось везе заборонені речовини. Військовозобов'язані втікачі - намагаються виїхати з країни.
Ганна Воробець - начальниця відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону:
З початку 2023 року не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб - це військовозабовʼязані. Також було виявлено 5 осіб, які намагалися перетнути кордон шляхом уникнення прикордонного контролю.
Що тільки не вигадували чоловіки, аби перетнути кордон: підробляли документи, залазили у валізи, переодягалися в сукні та перуки, ховалися за коханих!
На Закарпатті у стражів кордону нині кадровий дефіцит. Чимало колег пішли на фронт. Прикордонники кажуть, докладають максимум зусиль, аби на всіх кордонах країни зберегти спокій, закон та порядок. Та й власне її межі.
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