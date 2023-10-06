Правоохоронці наполегливо просять людей не ризикувати своїм життям і виїхати до безпечних регіонів.

Російські окупанти продовжують накривати вогнем Донеччину й вбивати мирних жителів. І попри шалені ризики для життя, з Красногорівки та сіл, близьких до лінії фронту, досі не евакуювалися ще сотні місцевих жителів. Про рятувальну операцію екіпажу "Білі Янголи" - далі.

Ми отримали голосове повідомлення, що загиблий. Потім, коли виїхали на одного загиблого, виявили ще тілоодного загиблого чоловіка і також трьох поранених осіб.

Під потужним обстрілом екіпаж "Білий Янгол" вивозить вбитих і поранених. У Красногорівці пори смертельну небезпеку досі залишається близько тисячі цивільних.

Люди до останнього не хочуть полишати свій дім, і лише коли втрачають близьких, просять правоохоронців їх евакуювати. Зокрема ця жителька Красногорівки, на руках якої загинув чоловік.

Артем Щусь, начальник поліції Курахового:

Якщо брати останній обстріл, то це було лікарняне містечко. Там є бомбосховище і там проживає певна кількість людей - дорослого населення. І загиблий він і стояв поруч сховища. Ворожий снаряд поцілив у сховище і осколками чоловік отримав поранення несумісне з життям.

Не поспішають залишати домівки й жителі сіл поблизу лінії фронту. У селі Єлизаветівка поранення отримала літня жінка. Сусіди викликали "Білих Янголів", які наклали джгут і доставили поранену до лікарні.

Найважче в роботі, розповідають поліцейські екіпажу "Білий Янгол", те, що з дня на день доводиться евакуювати загиблими своїх знайомих.

Рустал Лукомський, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Ти їх бачиш - вони тобі становляться ближче - вони до тебе відносяться як до сина. А потім ти розумієш, що ти не зміг їм чогось донести і ти їх не зможеш вернути.

Правоохоронці наполегливо просять людей не ризикувати своїм життям і виїхати до безпечних регіонів.