З початку повномасштабного вторгнення це найбільша за кількістю жертв трагедія.

Удари по енергетичній інфраструктурі і просто по цивільним об'єктам. До цього жаху звикнути неможливо і сьогоднішній удар ракетою по магазину і кафе у селі Гроза, Куп'янського району, - тому підтвердження.

ДСНС закінчила розбір завалів. 51 людина загинула, семеро зазнали поранень. Удар стався близько 13:15. За інформацією Нацполіції, у цей час люди зібралися у кафе на поминальний обід. Серед загиблих - 6-річна дитина! На місці зараз працюють рятувальники. Усі деталі - в сюжеті Світлани Шекери.

По селу Гроза окупанти вдарили ракетою о 13:15. Поцілили в магазин, у якому розташовувалося і місцеве кафе. Від крамниці за мить лишилася купа каміння. З-під завалів рятувальники декілька годин діставали тіла загиблих. Спершу - 47. Та вже за годину кількість загиблих зросла до п'ятдесяти. Ще один чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Серед загиблих – дитина, шестирічна дівчинка. Шість людей поранено. Серед них - дві літні жінки у вкрай тяжкому стані.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Найголовніше наразі - дістати всіх людей з-під завалів, за нашою інформацією, ще під завалами перебуває близько 10 людей, в тому числі можливо і те, що там діти.

Гроза - це невелике село. Чому в одному кафе одночасно зібралося стільки людей - пояснює очільник обласної поліції.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Національної поліції в Харківській обл.:

Сьогодні люди, всі місцеві мешканці повторюю, всі цивільні, жодного військового, зібралися на поминки свого близького родича, якого поховали, і саме тому вони знаходили всі в одному місці. Це міні, скажімо, кафе, магазин-кафе, давайте його так назвем, невеличке приміщення, з невеликою площею. Близько 13:00 дня по цьому приміщенню був задано прямого ракетного удару, вже точно встановлено, що це ракета "Іскандер", на момент прильоту в приміщенні знаходились приблизно близько 60 осіб.

У кафе поминали загиблого військового. Тож росіяни, ймовірно, знали, де будуть збиратися люди й цілили туди високоточною ракетою. Правоохоронці не відкидають, що був навідник. Можливо, з місцевих. У Грозі зараз живе сотня людей, тож однією ракетою окупанти фактично вбили півсела. Сьогодні рятувальні роботи вже завершено. Завтра - розбір завалів продовжать.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Значить поблизу прильоту так само вибити людей, всі вікна, тут організований нами штаб, на завтра будуть знову ж таки будуть працювати щодо ліквідації наслідків.

З початку повномасштабного вторгнення це найбільша за кількістю жертв трагедія. В МВС вже назвали її спрямованим терактом.

Ігор Клименко, очільник МВС:

Ну на мою думку, це факт прямої агресії проти цих вільного населення і безпосередньо за півгодини до цього удару був удар по місту Бориславу Херсонській області. Саме полікарні в лікарні було знесено і третій-четвертий поверх також розбита частина багатоповерхового будинку і тільки за щасливою випадковістю із-за того, що був сигнал повітряної тривоги, вдалося уникнути в даному випадку в Херсонській області таких великих жертв.

Відзавтра на Харківщині оголошено триденну жалобу за загиблими.