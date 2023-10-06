До старту опалювального сезону залишилося декілька тижнів. А отже, починається процес переоформлення субсидій на осінньо-зимовий сезон. Чи відбулися якісь зміни в цій сфері? Хто має писати повторно заяву, а кому перерахунок проведуть автоматично? На всі ці питання відповіді шукала Жанна Дутчак.

Пані Оксана прийшла в сервісний центр Пенсійного фонду уточнити чи потрібно їй подавати повторно документи для отримання субсидії. Каже, заявку подала онлайн через додаток "Дія" ще в травні.

Оксана Мужчіль, жителька Івано-Франківська:

Субсидія була призначена мені, але вийшла вона на нульовий рівень, тому що це не опалювальний сезон. І тепер я надіюся, що коли почнеться опалювальний сезон, я її буду мати.

Жінка цьогоріч вийшла на пенсію. Все життя пропрацювала вчителькою історії. Пенсія, розповідає, невелика - приблизно три тисячі гривень. І самотужки оплату комірного, каже, не потягне.

Оксана Мужчіль, жителька Івано-Франківська:

В мене двокімнатна квартира, в мене індивідуальне опалення, закінчується якраз період неопалювальний, і оскільки субсидія перезначається. Може воно буде автоматично, але там є така відмовка, що можливо і ні.

Хвилюватися не варто - заспокоюють у Пенсійному фонді. Всі, хто мав субсидію, раніше, автоматично отримають її і надалі… без повторного звернення.

Зоряна Панас, в.о. начальника ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

Буде перерахована для тих категорій осіб, яким була призначена на літній період, вона буде призначена автоматично.

Втім, є категорії українців, яким доведеться подати заяву повторно. Зокрема ті, хто звертається вперше, а також ті, кому було раніше відмовлено через заборгованість за комірне. Останні мають разом із заявою і декларацією надати ще й квитанцію про сплату боргу або договір про його реструктуризацію.

Наталія Івасишин, начальниця управління пенсійного забезпечення ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

До третьої категорії громадян ми можемо віднести громадян, які не звернулися до органу Пенсійного фонду станом на перше травня 2023 - це внутрішньо-переміщені особи, і категорія громадян, в яких фактична кількість менша від зареєстрованої в складі домогосподарства.

Зоряна Панас, в.о. начальника ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

Перебування однієї із осіб закордоном не є перешкодою для оформлення такому домогосподарству житлової субсидії.

Щодо переселенців - то вони отримуватимуть субсидію за фактичним місцем проживання. На оплату житла, де живуть саме зараз.

Зоряна Панас, в.о. начальника ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

Так само подають документи або через онлайн сервіси, або заходять до сервісних центрів, подають документи, і подають довідку, що вони ВПО.

Документи на оформлення субсидій можна подати особисто - у сервісних центрах Пенсійного фонду, у ЦНАПах, через уповноважених осіб в територіальних громадах. Або ж надіслати поштою чи онлайн - через вебпортал пенсійного фонду або як пані Оксана - через додаток "Дія".

Оксана Мужчіль, жителька Івано-Франківська:

В телеграмі чат-бот "Дії". Відкриваєте пільги і допомога, заходити на житлові субсидії. І там написано чи ви хочете подати заяву, чи повторно подати. Чи дізнатися статус вашої заяви.

Аби заповнити всі пункти, пані Оксана витратила не більше години.

Оксана Мужчіль, жителька Івано-Франківська:

Мені зайняло часу витягати всі ці рахунки особові і заповнювати. Просто собі заповнюєте, головне - не зробити помилку. Але якщо зробити, то вам вернеться.

Нині на Прикарпатті - понад 104 тисячі субсидіантів. Але це ще не остаточна цифра, кажуть в Пенсійному фонді. Заяви можна подавати впродовж двох місяців після старту опалювального сезону.

Наталія Івасишин, начальниця управління пенсійного забезпечення ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

За субсидією має право звернутися любий. І буде проведено розрахунок житлової субсидії. Навіть якщо при розрахунку житлової субсидії буде визначено розмір нуль. Всім субсидію було перераховано автоматично без їхнього звернення відповідно до зміни ціни на електроенергію.

Перерахунок провели для майже 92-ох тисяч осіб. І чимало тих, хто раніше мав "нульову субсидію" - тепер отримує виплати. У Пенсійному фонді зазначили - у фінансуванні житлових субсидій жодних затримок немає.