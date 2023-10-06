Шольц пообіцяв Зеленському ще одну систему Patriot [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Змістовна зустріч із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.
Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей.
Системи Patriot вперше були передані Україні Німеччиною у квітні поточного року, після чого аналогічні постачання узгодили Нідерланди та США.
На початку серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot, а також дві установки ППО IRIS-T.
Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).
Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.
Як працює ЗРК Patriot
Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.
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