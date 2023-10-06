Російський диктатор володимир путін назвав українське місто Одесу "російським містом". Про це він заявив під час дискусії на пленарній сесії ХХ засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Відповідаючи на запитання угорського журналіста Габора Штіра, путін сказав.

Одесса - это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Вот чуть-чуть.

Господарю кремля жорстко відповів у соцмережі мер Одеси Геннадій Труханов.

"Тут російський диктатор знову згадав про Одесу.

Мовляв, наше місто - "російське і трошки єврейське".

Відповім на зрозумілій для росіян мові.

За это время вы так ничего и не поняли за Одессу.

Может, потому она для вас - АдЭса.

Одесса - свободный город. А значит - Украинский.

И именно вы сделали так, чтобы в каждом первом одессите была ненависть ко всему русскому.

За тысячи невинно убитых.

За разрушенные города, дома и судьбы.

За уничтоженную вашей ракетой одесскую святыню - Спасо- Преображенский кафедральный собор.

За сегодняшнюю Харьковщину.

И вам все мало.

Да, Одесса - это свободный украинский город, для которого словосочетание "русский город" - хуже любого другого оскорбления.

Будьте уверены: там, наверху, вам уже вынесен приговор.

Наши Вооруженные Силы приведут его в исполнение.

Правда победит. Украина победит.

Слава Украине!", - написав очільник української морської столиці.

Російські війська регулярно завдають ударів по Одесі. У ніч проти 23 липня російська ракета зруйнувала найбільший православний храм міста - Спасо-Преображенський кафедральний собор.