Вранці 6 жовтня в Харкові пролунали вибухи після яких в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", - закликав Синєгубов.

А мер Ігор Терехов повідомив про те, що удар прийшовся по центральній частині міста.

За попередньою інформацією від Синєгубова, є влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Троє людей отримали поранення, їхній стан легкий.

"Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.