Сьогодні, 6 жовтня Харків був атакований близько 7:00. росіяни вдарили по центру міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.

"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", – додав він.

"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель", - додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.