У Харкові під удар потрапив житловий будинок: під завалами може бути дитина [ Редагувати ]
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Сьогодні, 6 жовтня Харків був атакований близько 7:00. росіяни вдарили по центру міста.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.
"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", – додав він.
"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель", - додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.
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