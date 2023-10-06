російські окупанти запустили по Україні в ніч проти 6 жовтня кілька груп дронів-камікадзе Shahed-131/136. Під атакою опинилася прикордонна і припортова інфраструктура Одещини.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Там уточнили, що ворог спрямував кілька груп ударних безпілотників із окупованого Криму по різних регіонах України. Сили оборони на півдні знищили 11 ворожих дронів: три – на Одещині та вісім – на Миколаївщині.

"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", – зазначається в повідомленні.

Під ударом російських дронів-камікадзе опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я (Одеська область). Там пошкоджено зерносховище, загорілись кілька вантажівок. Пожежу оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Роботу поромної переправи тимчасово зупинено.

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що взимку з боку росіян очікується "багато атак" як дронами, так і ракетами. Тож глава держави закликав партнерів надати Україні більше ППО.