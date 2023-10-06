росіяни вдарили дронами по Одещині: скільки БПЛА знищено [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти запустили по Україні в ніч проти 6 жовтня кілька груп дронів-камікадзе Shahed-131/136. Під атакою опинилася прикордонна і припортова інфраструктура Одещини.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Там уточнили, що ворог спрямував кілька груп ударних безпілотників із окупованого Криму по різних регіонах України. Сили оборони на півдні знищили 11 ворожих дронів: три – на Одещині та вісім – на Миколаївщині.
"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", – зазначається в повідомленні.
Під ударом російських дронів-камікадзе опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я (Одеська область). Там пошкоджено зерносховище, загорілись кілька вантажівок. Пожежу оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.
Роботу поромної переправи тимчасово зупинено.
Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що взимку з боку росіян очікується "багато атак" як дронами, так і ракетами. Тож глава держави закликав партнерів надати Україні більше ППО.
по темі
Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів
Сьогодні, 6 жовтня Харків був атакований близько 7:00. росіяни вдарили по центру міста
російська армія цинічно обстріляла лікарню та станцію екстерної допомоги у Херсонській області
За останню добу українські бійці продовжують активні операції на сході України і продемонстрували вражаючі результати у ліквідації російських окупантів
Українські військові продовжують активну оборону та проведення наступальних операцій на сході та півдні України