Ще мінус 600 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати рф [ Редагувати ]
Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 281090 (+620) осіб ліквідовано;
- танків - 4777 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 9082 (+30) од.;
- артилерійських систем - 6666 (+23) од.;
- РСЗВ - 806 (+2) од.;
- засоби ППО - 540 од.;
- літаків - 315 од.;
- вертольотів - 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5158 (+29) од.;
- крилаті ракети - 1530 од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9015 (+35) од.;
- спеціальна техніка - 951 (+3) од.
Раніше Зеленський також заявив, що найближчої зими очікується "багато атак" по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.
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