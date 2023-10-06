Внаслідок російської атаки по Харкову вранці 6 жовтня кількість постраждалих зросла до дев’яти, серед яких опинилося і немовля. Також відомо, що під завалами знайшли тіло дитини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним", - повідомив мер.

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали", - додав Олег Синєгубов.

Зауважимо, що ворожі удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, зокрема – по житловому будинку.

"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців", – вказано в заяві очільника ОВА.

Він додав, що зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучань, гасять авто, розбирають завали будівель.

В обласній поліції повідомили, що в Харкові зафіксовано два "прильоти" російських ракет. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетами "Іскандер".

На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. Огляди місць подій тривають.

Нагадаємо, окупанти влаштували обстріл Харкова 6 жовтня близько 7:00. У місті лунали вибухи.