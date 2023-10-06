Ще один регіон, де росія ризикує втратити контроль - Південний Кавказ. Там -"мінус Вірменія". Список країн, які може відвідати володимир путін, не боячись арешту, зменшується. Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут - міжнародний документ, який створив Міжнародний суд.

Чому саме зараз? І як на це відреагували у Кремлі? Про все в матеріалі Тетяни Логунової.

60 - "за", 22 - "проти", рішення прийнято. Парламент Вірменії ратифікував Римський статут і визнав на своїй території юрисдикцію Міжнародного Кримінального Суду. Того самого, який у березні видав ордер на арешт володимира путіна за депортацію українських дітей з окупованих українських територій в росію. Цей крок Єревана викликав оплески на Брюсселі і обурення в москві.

До ратифікації Римського статуту Вірменія йшла цілих 25 років. Країна підписала міжнародний договір ще у 1998-му році, але парламент не затверджував його через зауваження Конституційного суду. Торік вірменський уряд звернувся до суду повторно і той нарешті дав зелене світло.

У Єревані наголошують: ратифікація статуту саме зараз немає ніякого відношення до ордеру на арешт російського президента. Мовляв, цей процес Вірменія почала ще до його видачі з іншою метою, щоб мати змогу переслідувати Азербайджан у разі вчинення воєнних злочинів на вірменській території.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Усім нам очевидно, що інструментів ОДКБ та вірмено-російського військово-політичного співробітництва недостатньо для захисту зовнішньої безпеки Вірменії. Рішення ратифікувати статутне спрямоване проти ОДКБ і рф. Воно зумовлене інтересами зовнішньої безпеки країни і ухвалення такого рішення є нашим суверенним правом.

Утім, попри заяви політиків, вірмени розуміють - це демарш. І саме проти росії, яка не підтримала Єреван під час конфлікту у Нагорному Карабасі.

Арпіне Мадарян, жителька Єревана:

Я був би дуже радий, якби вони заарештували президента росії у разі візиту до Вірменії. Але я не впевнений, що це станеться. Це означало б, що ми настільки сильні, що можемо піти на такий крок. І це принесло б тільки користь цій планеті.

Рудольф Каратян, житель Єревана:

Я впевнений, що росія розлютиться. Дуже важливо, що ми ратифікували Римський статут.

Усі люди, які живуть на землі, повинні відповідати за свої вчинки. Тому це правильно. А щодо путіна - він зрадив наш народ.

Підтримали рішення Єревану і в Брюсселі.

Урсула фон дер Ляйєн, президентка Єврокомісії:

Світ стає тіснішим для автократа з кремля. Вітаю ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламентом Вірменії. Вірменія приєдналася до 123 держав, відданих верховенству права.

У москві ж занервували. Навіть попри запевнення Єревану, що путіна не заарештовуватимуть і після ратифікації Римського статуту. Бо його, мовляв, захищає імунітет чинного керівника держави. Імунітет імунітетом, а їхати лячно.

дмитро пєсков, речник кремля:

Нам би, звісно, не хотілося б, щоб коли-небудь, з якихось причин президенту довелося відмовлятися від візиту у Вірменію. Вірменія - наш союзник і дружня нам держава. При цьому, у нас з'являться додаткові питання до чинного керівництва Вірменії. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним.

Станом на зараз Римський статут ратифікували вже 124 держави світу. І взяли на себе зобов'язання виконувати розпорядження Міжнародного кримінального суду. путін тим часом - вперше після видачі ордера на його арешт збирається за кордон. На наступному тижні він відвідає Киргизстан. Пізніше - Китай та Північну Корею. Ці країни не визнають юрисдикцію МКС.